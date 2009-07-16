Federasyon ve Hükümet Antalya'yı niye öptü?

28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Kayseri'nin, grup maçlarının oynanacağı 4. şehir olarak Antalya yerine Kayseri belirlendi. Kayseri ülkemizin en büyük ilk 6 ekonomisi içerisinde bir kent. Mükemmel bir salona sahip. Ve bu işin altından alnının akıyla kalkabilecek şekilde organize olabilecekleri konusunda hiç kuşkum yok.

Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun.

Gülşah Erkaya yazıyor

Bu organizasyonun belirli ayakları ilk andan itibaren Kayseri’ye verilmiş olsa hiç sözümüz olmazdı. Ancak Antalya’ya atılan son dakika golü, spora yine siyasetin el attığı düşüncelerinin aklımızdan geçmesine sebep oluyor.

Şampiyonaya tam 1 yıl var. Türkiye Cumhuriyeti isterse bu bir yıl içerisinde Antalya’ya değil bir, tam on tane tesis diker. Tabii ki isterse.

Federasyon Başkanımız Turgay Demirel bu organizasyonun şehrinin değişmesini çok da uygun bulmadığı için eminim ki elinden geldiğince, Antalya’nın yetişmesi için hem Hükümet hem de Antalya Belediyesi kanadına baskı yapmıştır.

Hükümet içerisinde bu konunun etkili ve yetkili kanadının Antalya için yeterince istekli olmadığı anlaşılıyor.

Antalya kanadında ise; yeni ve muhalif belediyenin bu organizasyon için gerekli desteğin hükümetçe sağlanması konusunda yeterince istekli, gönüllü ve talepkar olmadığı görüşündeyim. Bir nevi siyasi gurur sözkonusu sanırım. E, veren isteksiz, alan da gönülsüz olunca federasyon bir yerden sonra tıkandı ve şehir değişikliğine onay vermek zorunda kaldı tabii ki.

Aslında yerel seçimlerin hemen ardından bu organizasyonun yerinin değiştirileceği konusu kesinlik kazandı. Antalya yerine aday olan şehirler arasında Kayseri’den başka, yeni yapılan 5 bin kişilik salonu ile Gaziantep’in de adı geçti.

Ancak Gaziantep olarak bizim 1’i bakan, 10 milletvekilimiz var. Kayseri ise Cumhurbaşkanı destekli. Gaziantep ve Kayseri son seçimlerde AKP’nin en başarılı iki ili oldu. Kayseri Belediye Başkanı Özhaseki oran olarak Gaziantepli meslektaşı Güzelbey’den yüksek oranda oy aldı. Ancak Güzelbey bir önceki seçimlere kıyasla oylarını artırarak seçildi. Özhaseki ise az da olsa oy oranını düşürdü. Yani bu açıdan şartlar eşitti.

Antalya zaten belediyeyi AKP’den alıp, CHP’ye vererek bu turnuvayı kaybetmişti. Gaziantep Kayseri ikilisinden aslında siyasi olarak Gaziantep ağır bassa da Kayseri, Cumhurbaşkanlığı farkıyla turnuvayı kaptı. Ayrıca Gaziantep’in salonu da henüz inşaat halinde. Gerçi turnuva Gaziantep’e verilseydi bir kaç ay içinde salon bitirilecekti. Ama Antalya’dan “Salon bitmedi” diye turnuvayı alıp, yine salonu bitmemiş bir kente vermek çok da doğru olmadığı için Gaziantep bir puan daha kaybetti ve aslan gibi turnuva Kayseri’ye gitti. Kentim olan Gaziantep ve çok sevdiğim Antalya adına üzgünüm. Kayseri adına ise mutluyum. Kayseri bu işin hakkını verir. Eminim. Ama Antalya’da verirdi. Gaziantep de. Çok eminim...