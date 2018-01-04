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    Federal Meclis’ten ‘özür dile’ çağrısı

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    04.01.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın efsane tenisçisi Boris Becker’in esmer tenli oğlu Noah Becker'e “Yarı zenci” diyen aşırı sağcı parti AfD’li Jens Maier’e, Federal Meclis’ten ‘özür dile’ çağrısı geldi. Tepkiler üzerine çark eden Maier ise tweet’i kendisini atmadığını öne sürdü. Boris Becker de Maier hakkında suç duyurusunda bulundu.

    ALMANYA Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann, hakareti “iğrenç ve dayanılmaz bir çıkış” olarak niteledi ve AfD’li Maier’i hemen özür dilemeye çağırdı. 

    Sol Partili Petra Pau, bunun bir AfD metodu olduğunu, bu tür çıkışlarla kundakçılık yaptıklarını söyledi.
    Yeşillerli Konstantin von Notz, AfD'nin çıkışlarını Nazi dönemine benzetti. Konstantin von Notz, AfD'nin kin ve fesatlık yaymasının Alman tarihinin en karanlık dönemini hatırlattığını vurguladı.

    Federal Meclis’ten ‘özür dile’ çağrısıJens Maier

    AFD BUNU HEP YAPIYOR
    Daha önce de AfD'nin liderlerinden Alexander Gauland, Alman milli Jerome Boateng hakkında “Herkes Boateng'i futbolcu olarak seviyor ama kimse onu komşu olarak istemez” dedi. Gauland, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz hakkında da “Onu Anadolu'da bertaraf edeceğiz” dedi ve bu sözlerinden dolayı, tüm baskılara rağmen özür bile dilemedi. AfD'nin Thüringen Eyaleti Grup Başkanı Björn Höcke, Berlin'deki Yahudi Soykırım (Holocaust) anıtını utanç anıtı olarak niteledi. Bir grup sanatçı bunun üzerine Höcke'nin Bornhagen'deki evinin önüne 24 beton sütun dikti.

    ATEŞ İZNİ İSTEMİŞTİ!
    Yine AfD milletvekili Beatrix von Storch, Köln polisinin Arapça tweetine karşı, “Barbar, Müslüman, grup halinde tecavüz eden erkekler güruhunun gönlünü mü almak istiyor?” polis diye tweet attı. Beatrix von Storch 2015'te mülteci akınında ülkeye kaçak girmek isteyen mültecilere polisin ateş etmesi için izin verilmesini istedi.

    Federal Meclis’ten ‘özür dile’ çağrısıNoah Becker

    ‘BEN ATMADIM’ DEDİ
    Ünlü tenisçi Boris Becker'in oğlu hakkında yarı zenci diye tweet atan hakim kökenli AfD milletvekili Jens Maier, gelen tepkiler üzerine yan çizmeye başladı. Maier, tweet'i kendisinin değil, bürosunda çalışanların yazdığını ileri sürdü.

    BU SÖZLERDEN RAHATSIZ OLDU!
    Noah Becker, bir söyleşide Berlin için “Londra ve Paris'e kıyasla beyazlar kenti” demişti ve kendisinin teninden dolayı hakarete uğradığını söylemişti. AfD'li milletvekili Jens Maier, Noah Becker'in bu sözlerine karşı “Bu yarı zenci çocuk yeteri kadar ilgi görmüyor galiba” diye tweet atmıştı.

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