Federal Meclis için bağımsız aday oldu

DUISBURG kentinde 16 yıldır sigorta uzmanı olarak çalışan ve futbol hakemliği yapan 51 yaşındaki Burhanettin Datlı, Almanya Parlamentosunda siyaset yapabilmek için bağımsız milletvekili adayı oldu. Adaylık sürecinin bazı zorluklarının olduğunu belirten Datlı, her şeye rağmen kendisini Alman parlamentosu için şanslı görüyor. Üç yıldır Duisburg Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapan Datlı, SPD Federal milletvekili Mahmut Özdemir ile aynı bölgeden yarışacak:

“Seçim bölgem Duisburg’un kuzeyi, dolayısıyla Meiderich, Laar, Beeck, Ruhrort, Hamborn gibi ilçelerden oluşuyor. Diğer adayların yanı sıra Mahmut Özdemir de aynı seçim bölgesinde. Seçilebilmek için belli bir oy oranı, sayısı yok. Yarıştığınız rakiplerinizden, bir fazla oy almak yeterli. Ben daha çok Mahmut Özdemir’le yarışacağım. Artık zamanın geldiğini düşünüyorum.”

‘FAYDA DEĞİL, ZARAR GÖRDÜK’

“Bazı partilerden adaylık için teklif aldım, ama sıcak bakmadım. Partilerden Türkiye kökenli milletvekilleri seçildi, bunlardan bizler pek bir fayda görmedik, hatta zararlarını da gördük. Bizler burada yaşıyoruz, bu ülkenin politikalarıyla meşgul olmalıyız. Partilerin Türkiye’ye yönelik politikaları ortada. Burada çok sorunlarımız var, aday olmamın sebebi de bu sorunların çözülememesi. Duisburg halkı güzel işlere layık, bunun için de hiçbir ayrım yapmadan elimden geleni yapacağım.”

‘TEK BAĞIMSIZ ADAYIM’

“Bu yola yalnız çıkmadım, beni destekleyenler var. Zaten bir bölümünün imzasıyla adaylığım resmiyet kazandı. Yıllardır sigorta uzmanı olarak çalışıyorum, buradan bir çevrem var. Bununla birlikte futbol hakemliği yaptığım için de spor kulüpleriyle ayrı bir çevreye sahibim. Belediye meclis üyeliği görevi yapıyorum, Türk sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli bir aradayız. Yani bütün bu saydıklarımla azımsanmayacak bir desteğe sahip olduğumu düşünüyorum. Ayrıca tek bağımsız adayım. Önümüzdeki haftadan itibaren seçim çalışmalarıma başlayacağım.”