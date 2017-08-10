Fed'den Eylül mesajı

Fed'in Haziran ayı faiz artırımından sonra yetkililerin şahin açıklamalarının tonuna ihtiyat teması eklenirken, bilanço küçültmede Eylül vurgusu öne çıkmayha devam ediyor.

Son olarak Chicago Fed Başkanı Charles Evans tarafından yapılan açıklamada, "Eylül ayında bilanço azaltmaya başlamak mantıklı" denildi.

Evans'a göre bilanço küçültme süresi 3 ila 4 yıl sürecek.

Evans, bir sonraki faiz artırımı için de Aralık ayının beklenmesi gerekti görüşünde.

Daha önce, St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Eylül'de bilanço küçültmeyi uygun gördüğünü ifade etmişti. Bullard'ın güvercin cephede yer almasına rağmen para politikasında sıkılaşma hamlesine sıcak bakması dikkat çekti.

Evans ise bir dönem şahin çizgiye kaydığı para politikası değerlendirmelerinde haziran'dan bu yana ihtiyatlı söylemlere yer veriyor.