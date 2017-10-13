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'Fed'den de AMB'den de ayrıyız'

Hürriyet Haber
13.10.2017 - 09:28 | Son Güncelleme:

Kuroda: "Ultra gevşek para politikamız devam edecek" açıklamasında bulundu.

Fed üst üste faiz artırıp İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) para politikasında sıkılaşmaya giden yola manevra yaparken Japonya Merkez Bankası (BoJ) hiçbir şey yapmadan büyük merkez bankaları liginde ayrışıyor.

Ekonomistlere göre BoJ şu anda büyük merkez bankaları arasındaki en büyük güvercin.

BusinessHT'nin haberine göre BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'ya göre bu durum önümüzdeki dönemde de böyle devam edecek. Kuroda, "BOJ gevşek para politikasını sürderecek, Fed ve ECB'den farklı bir patika izleyecek" dedi ve bu durumu açıklamayla teyit etmiş oldu.

Kuroda, "Ultra gevşek para politikamız devam edecek." dedi.

Kuroda, Japon ekonomisinin artan gelirlerin hem tüketici hem de şirketler tarafında daha yüksek harcamaları sağladığını belirtti ancak "Enflasyon ve ücret artışı ekonomideki iyileşmelere rağmen hala hayal kırıklığı yaratacak kadar düşük" dedi.

BoJ'un enflasyon hedefi yüzde 2. Japonya'da enflasyon ise yaklaşık yüzde 0,5

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