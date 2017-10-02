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Hürriyet >Ekonomi>Fed'den 1 yeni şahin mesaj

Fed'den 1 yeni şahin mesaj

Hürriyet Haber
02.10.2017 - 09:43 | Son Güncelleme:

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'dan açıklama.

Fed Başkanı Janet Yellen'ın son açıklamasındaki bu yıl bir faiz artırımına daha yeşil ışık yakan mesajına destek artıyor.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Aralık ayında bir faiz artırımı yapılmasını beklemeye devam ettiğini söyledi.

BusinessHT'nin haberine göre Harker, 2018'de de 3 faiz artırımı öngörüyor.

Fed'in bilançosunu küçültmeye başarken faiz artırımlarına ara vermesinin uygun olduğunu ifade eden Harker, buna karşın enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru yükselmeye yeniden başlayacağına inandığını açıkladı. Harker, bu nedenle Fed'in yavaş yavaş faiz artırımaya devam edeceği tahminini koruyor.

Harker'a göre ABD'de istihdam piyasası da gerçekten sıkı ve ücret baskıları görünürlük kazanmaya başladı.

Etiketler: fed , fed bilanço , janet yellen
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