FED'de faiz artışı konusunda görüş ayrılığı mı?

Kashkari, Minneapolis Fed'in internet sitesinde yayımlanan makalesinde, düşük enflasyon ve para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkede enflasyonun 2006 yılından bu yana Fed'in yüzde 2 hedefinin altında seyrettiğine dikkati çeken Kashkari, bunun en önemli nedenlerini işgücü piyasasındaki gevşeklik ve düşen enflasyon beklentileri olarak sıraladı.



Kashkari, "Fed'in son birkaç yılda izlediği kademeli sıkılaştırma politikasının enflasyon beklentilerini aşağı çeken faktörlerden biri olduğunu" vurguladığı makalesinde, "Benim tercihim, yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar faiz artırılmaması." ifadelerini kullandı.



Kashkari'nin bu yorumları, Fed Başkanı Janet Yellen'in görüşlerine katılmadığını ortaya koydu. Yellen, geçen hafta Fed'in faiz artışını ülkedeki enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar ertelemesinin "ihtiyatsız" olacağını dile getirmişti.



Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bu sene ilk kez oy hakkına sahip olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın bu yılki iki faiz artışına muhalefet etmişti.



FOMC'nin bu yıl 31 Ekim-1 Kasım ve 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak iki toplantısı daha bulunuyor. Piyasalar, Fed'in yılın son toplantısında faiz artırmasına yüzde 70-75 ihtimal veriyor.