Fed yüzde 2,5 faizi konuşuyor

Fed bu yıl iki kez faiz artırıp üçüncüye de yeşil ışık yakarken yeni normal için yüzde 2,5 konuşuluyor.

San Francisco Fed Başkanı John Williams, Zürih'te yaptığı açıklamalarda, "Federal fonlama faizinin yeni normal olarak yüzde 2,5 oranında gerçekleşmesini bekliyorum." dedi. Williams, ana para politikası aracının da fonlama faizi olmasını beklediğini söyledi.

"Günün kelimesi normalizasyon" diyen Willams, "Bilançonuın normalizasyonunu tamamen destekliyorum. ABD ekonomisi çok güçlü. Kariyerim boyunca enflasyon ve istihdam hedeflerimize en yakın olduğumuz noktadayız." dedi.

Williams, ABD'de faizlerin hala oldukça düşük olduğunu belirtse de gerektiği halde negatif gelişmeler karşısında faiz indirmek için alana sahip olduklarını da ifade etti ve faiz artırımlarının kademeli olarak gerçekleşmesini desteklediğini vurguladı.

Ayrıca Williams, Fed'in Eylül toplantısındaki mesajlarını destekleyecek şekilde, "Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak bu yıl bir ve gelecek yıl üç faiz artırmı olabilir." dedi.

San Francisco Fed Başkanı, bu yılki FOMC'de yer almıyor, 2018'de katılacak.

Fed mevcut durumda fonlama faizi aralığını yüzde 1-1,25 bandında belirliyor. FOMC'nin soz faiz projeksiyonları 2018 sonunda yüzde 2-2,25 aralığına işaret ediyor.