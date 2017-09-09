Fed “Yellen” ile devam edecek mi?

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın kişisel sebepler nedeniyle görevden ayrıldığı yönündeki istifa haberi, Başkan Janet Yellen'ın da Şubat ayına dek görevde kalıp kalmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Yellen'ın görev süresi Şubat'ta dolacak.

BloomberghT'nin haberine göre Fed'i önceden izleyip hamlelerini analiz eden uzmanlara göre Başkan Yellen'ın görevde kalma ihtimali, Fischer'ın istifasının ardından önemli ölçüde azaldı. Yellen ise ikinci dönem başkanlığını isteyip istemediği konusuna açıklık getirmedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafında ise, gerçekleştirdiği konuşmalara bakılacak olursa düşük enflasyon ve zayıf doları destekleyecek bir Fed fikrine yakın duruyor. Trump, 2018 başında dört ya da beş yeni Fed üyesini atama fırsatını yakalayacak.

Konuya yakın bazı kaynaklara göre Beyaz Saray, Janet Yellen'ın görevini devralması için en az altı adayı değerlendiriyor. Değerlendirilen adaylar arasında ekonomistler, bankacılık geçmişi bulunan deneyimli profesyoneller ve iş dünyasından kişiler bulunuyor.

Önceki beklentiler, Fed başkanlığı yarışının Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn ile görev süresi gelecek yılın başlarında dolacak olan mevcut başkan Janet Yellen arasında olduğu yönündeydi. Trump, Temmuz ayında "Fed görevi" için Goldman Sachs Group Inc. eski Başkanı Cohn ve Yellen'ın değerlendirildiğini belirtmişti.

Kaynaklardan birine göre konuşulan diğer adaylar arasında eski Fed Guvernörü Kevin Warsh, Columbia Üniversitesi ekonomisti Glenn Hubbard, Stanford Üniversitesi profesörü John Taylor da bulunuyor. ABD eski Başkanı George W. Bush'un eski ekonomi danışmanlarından Lawrance Lindsey de tartışılan isimler arasında. Değerlendirilen diğer isimler ise US Bankcorp eski CEO'su Richard Davis ve BB&T Corp. eski CEO'su John Allison.