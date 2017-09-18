Fed toplantısından ne bekleniyor?

Fed yetkililerinin, Ağustos ayında gecikmeli bir hızlanma gösteren enflasyona rağmen kısa vadeli faizleri bir kez daha artırma tercihinde bulunmadan önce enflasyonda hızlanmaya ilişkin daha net kanıt beklemeleri muhtemel.

Fed'in Çarşamba günkü toplantısında faizleri 1-1.25 aralığında tutması beklenirken 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültme başlangıcının sinyallerini vermesi bekleniyor. Bilanço küçültme adımı, piyasalarda yakından izlenmekle birlikte tahvil piyasalarında bir miktar huzursuzluğa sebebiyet verdi.

Bunun karşısında, ABD faiz oranları görünümü çok daha bulanık ve Fed yetkilileri, bu konuda bölünmüş durumda.

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisine göre, tüketici fiyat enflasyonundaki sıçrama, manşet göstergesini Ağustos ayında yüzde 1.7'den yüzde 1.9'a çekerek Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki şahinlere biraz rahatlık verdi. Ancak politika yapıcıları, ülkede beş ay boyunca hayal kırıklığına uğratan enflasyon rakamları göz önünde bulundurulduğunda, ani bir karara varma konusunda isteksiz olacaklar.

Oregon Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Tim Duy, "Fed'in güçlü gelen bir enflasyon rakamını baz alarak bu konudaki kaygılarının geçtiğini söylemesini beklemiyorum" dedi ve "Veride kalıcı dezenflasyonel trendler var gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Fed Başkanı Janet Yellen, azalan işsizliğin enflasyonu desteklemesi gerektiğini öne süren temel çerçeveden vazgeçmiş gibi görünmüyor ve Fed, kademeli faiz artışı planından geri çekilmeye ilişkin herhangi bir işaret vermedi.

Fed'in Salı ve Çarşamba günleri gerçekleşecek toplantısının ardından izlenecek önemli sorular arasında Fed faiz artışı tahminlerini gösteren nokta grafiğinin 2018 ve daha ileri zamanlardaki faiz artışı gidişatında yavaşlama gösterip göstermeyeceği ve politika yapıcıların uzun vadeli işsizlik oranının daha fazla düştüğüne inandıkları yönünde işaretlerin bulunup bulunmadığı yer alıyor.

Enflasyon konusundaki gerginliğin karşısında, Fed, bilanço küçültme planlarını kararlılıkla sürdürüyor. Fed, Çarşamba günü bilanço küçültme sürecinin başlangıç tarihini büyük ihtimalle açıklayacak. Çoğu ekonomist, bu sürecin Ekim ayında başlamasını bekliyor.

FT