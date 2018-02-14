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"Fed sıkılaştırmaya devam etmeli"

AA
14.02.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Loretta Mester, hisse senedi piyasalarında yaşanan karmaşanın ekonomik beklentileri etkilemeyeceğini belirterek, "Fed sıkılaştırmaya geçen yıla benzer hızda devam etmeli." dedi.

Mester, Ohio eyaletinin Dayton kentinde katıldığı etkinlikte son ekonomik ve finansal gelişmeleri değerlendirdi. 
ABD borsalarının iki haftada yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmesinin ülke ekonomisinin temellerini sarsmaya yetmeyeceğini belirten Mester, "Hisse senedi piyasalarında daha derin ve kalıcı bir düşüş eğilimi güvende gerilemeye yol açarak, risk alımında ve harcamalarda azalmaya neden olabilir ancak şimdiye kadar gördüğümüz hareketler bu senaryodan çok uzakta." ifadelerini kullandı. 

Mester, ülke ekonomisinin piyasalarda yaşanan türbülansı nispeten kolay şekilde atlatacağı öngörüsünde bulunurken, "Bence ekonomiyi destekleyen temel faktörler çok güçlü." dedi.

Bu nedenle, kademeli faiz artışlarına devam edilmesinin uygun olacağını belirten Mester, "Fed sıkılaştırmaya geçen yıla benzer hızda devam etmeli." görüşünü paylaştı.

 Cleveland Fed Başkanı Mester'in bu yıl Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) oy hakkı bulunuyor. 

Geçen yıl toplamda 75 baz puanlık 3 faiz artışına giden FOMC'nin bu yılki ilk faiz artışını Mart toplantısında yapması bekleniyor. 

Etiketler: Loretta Mester
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