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FED kararı sonrası dolar güne böyle başladı

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 09:16Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:17

Dün Fed'in kritik açıklamaları sonrası 3.54 seviyesinin altına kadar gerileyen dolar fiyatları, yeni günde de düşüşü sürdürdü.

Dün güne 3,57 seviyesinden başlayan dolar fiyatları Şimşek'in açıklamaları sonra 3.55 seviyelerine gerilerken, Fed'in açıklamaları sonrası 3,54 seviyesinin altına geriledi. Doları/TL yeni günde de düşünü sürdürerek güne 3.52 seviyelerinden başladı. Dolar kuru saat 08.51 itibarıyla 3.5295 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL aynı dakikalarda 4.1433 seviyesindeyken, euro/dolar ise 1.1739 seviyesinden işlem gördü.

Yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Yurt içinde piyasaların gözü bugün açıklanacak olan TCMB'nin faiz kararında olacak. Kısa vadeli faizlerde bir değişiklik yapılması beklenmezken, PPK’nın enflasyon ve para politikasına ilişkin vurguları izlenecek.

FED FAİZE DOKUNMADI

Fed beklentiler doğrultusunda hareket ederek politika faizini değiştirmedi ve yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit bıraktı.

ŞİMŞEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de faizlerin yüksek olduğunu; faizi tasarruf artışı, katma değeri artırarak, yatırım ortamını iyileştirerek, uzun vadeli fonu çekerek düşürebileceklerini söyleyerek, "TCMB üzerinde yönlendirmeyle faizi aşağı çekemeyiz" dedi.

Şimşek, bu yıl büyümenin yüzde 5'e daha yakın göründüğünü söyleyerek, çift haneli enflasyonun uzun süreli tolere edebilecekleri bir durum olmadığını belirtti.

Etiketler: FED , Dolar , Faiz açıklaması
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