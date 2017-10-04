Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Fed için son liste Trump’ta

Fed için son liste Trump’ta

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 10:33 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarının Fed başkanlığı için yaptıkları çalışma sona erdi, adaylara ilişkin liste Trump'a sunuldu.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Fed başkanları için önerdikleri adaylara ilişkin araştırmalarını sonlandırdı ve nihai listeyi başkana sundu.

 Bloomberg HT'nin haberine göre, bu adaylar; mevcut başkan Janet Yellen, Kevin Warsh, Gary Cohn ve Jerome Powell.

 Öte yandan Beyaz Saray, Fed'in başkan yardımcılığı için araştırmasını sürdürüyor. Trump'ın Fed'e dört atama yapma hakkı bulunuyor; başkan, başkan yardımcısı ve iki guvernör.

 Şu anda önde gelen bir ismin mevcut olmadığını vurgulayan kaynaklar, Başkan Trump'ın geçtiğimiz hafta Yellen, Cohn, Warsh ve Powell ile görüşme gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

 Öte yandan bazı kaynaklara göre Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn, Başkan Trump'ın açık bir şekilde kendisini göreve getirebileceğini belirtmesinin ardından, seçim sürecine yardımcı olmak için görevinden çekilmişti.

Etiketler: Trump , powell , Bloomberg
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri