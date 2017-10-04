Fed için son liste Trump’ta

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Fed başkanları için önerdikleri adaylara ilişkin araştırmalarını sonlandırdı ve nihai listeyi başkana sundu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, bu adaylar; mevcut başkan Janet Yellen, Kevin Warsh, Gary Cohn ve Jerome Powell.

Öte yandan Beyaz Saray, Fed'in başkan yardımcılığı için araştırmasını sürdürüyor. Trump'ın Fed'e dört atama yapma hakkı bulunuyor; başkan, başkan yardımcısı ve iki guvernör.

Şu anda önde gelen bir ismin mevcut olmadığını vurgulayan kaynaklar, Başkan Trump'ın geçtiğimiz hafta Yellen, Cohn, Warsh ve Powell ile görüşme gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Öte yandan bazı kaynaklara göre Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn, Başkan Trump'ın açık bir şekilde kendisini göreve getirebileceğini belirtmesinin ardından, seçim sürecine yardımcı olmak için görevinden çekilmişti.