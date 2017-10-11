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Fed, FOMC tutanaklarını yayınlandı

NEW YORK (AA)
11.10.2017 - 22:57 | Son Güncelleme:

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına dair tutanaklar, bankanın bilanço küçültme programına ekimde başlayacağına işaret ederken, düşük enflasyonun faiz artışı konusunda Fed yetkilileri arasında görüş ayrılığına neden olduğunu ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 19-20 Eylül'de düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı. 

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,25'te sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, üyelerin düşük enflasyon seviyesini ele aldığı görüldü. 

Tutanaklarda, bazı FOMC üyelerinin faiz oranının yükseltilmesine yönelik gelecek olan makro ekonomik verileri değerlendireceği kaydedilirken, bu üyelerin düşük enflasyon durumunun geçici olduğuna inandığı ve orta dönemde enflasyonun yeniden Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik orana yükselmesini öngördükleri belirtildi. 

Tutanaklarda, bazı FOMC üyelerinin ise uzun süredir düşük seviyelerde seyreden enflasyon oranının yüzde 2'lik hedefin altında kalmaya devam etmesine neden olacağını belirttiği kaydedildi. 

Öte yandan tutanaklar, FOMC üyelerinin, Fed'in bilanço küçültme programına ekim ayında başlanması konusunda görüş birliği sağladığını gösterdi. 

Bankanın 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye yönelik faaliyetlerine ekim ayında başlanması konusunda FOMC üyelerinin anlaştığını gösteren tutanaklarda, Fed'in bilançosundan her ay 10 milyar dolarlık azaltma yapılacağı bilgisi iletildi. 

FOMC'un bir sonraki toplantısı 31 Ekim-1 Kasım'da başkent Washington'da düzenlenecek. 

Etiketler: FOMC , Fed , Federal Açık Piyasa Komitesi
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