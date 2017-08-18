Fed faiz tartışmalarını sürdürüyor

Fed FOMC'nin Temmuz ayı toplantı tutanaklarında enflasyona dair görüş ayrılıkları öne çıkarken yetkililerin açıklamaları da karşıt görüşler içeriyor.

Fed yetkililerini faiz artırımının zamanlaması konusunda ikiye bölen ana konu, zamanlama olmaya devam ediyor.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "Faiz artışı konusunda sabırlı davranacağım" dedi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise "Enflasyonu yüzde 2 gördüğümüz gün, faiz artışlarında geç kalmış olmayı istemiyorum" demişti.

Kaplan, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti ve "Politika faizine ilişkin gelecekteki adımlarımız konusunda çok sabırlı ve tedbirli olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Mester'in görüşü ise şu şekildeydi:

"Faiz artırımlarının ertelenmesi gerektiği noktasında değilim. Ben hala faizlerin artırılması ve Fed varlıklarının büyüklüğünün azaltılması planlarında ilerleyerek parasal genişlemenin bir miktar daha geri alınmasına ihtiyaç oludğunu düşünüyorum."

FOMC üyeleri, son verilerdek zayıflamaya rağmen Haziran'da faiz artırıldıktan sonra ihtiyatlı bir temaya geçti. Mester'in de aralarında olduğu bir grup ise güçlü şahin çizgilerini koruyor.