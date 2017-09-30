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Fed başkanlığında yeni iddia

Hürriyet Haber
30.09.2017 - 08:39 | Son Güncelleme:

Trump'ın Fed başkanlığına ilişkin gündemi hakkında yeni iddialar var.

Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in olası Fed başkanlığı adaylığı konusunda Kevin Warsh ile görüştüğünü iddia etti. 

Habere göre Donald Trump, Fed başkanlığı konusunu yıl sonuna kadar karara bağlamak istiyor. 

Eski Fed yetkilisi olan Kevin Warsh'un Wall Street kökeni de bulunuyor. Warsh'un kayınpederi Ronald Lauder ile Başkan Trump'ın da yakın ilişkileri olduğu biliniyor. 

2006-2011 yılları arası Fed yöneticiliği yapan Kevin Warsh, küresel kriz döneminde Morgan Stanley'de oynadığı rol sayesinde Wall Street'in dikkatini çekmişti. Warsh, o dönem Merkez Bankası'nın para politikasında ve halkla iletişiminde değişiklik olması gerektiğini savunuyordu.

Warsh'ın adaylığı, sol eğilimli muhalefetten de destek görüyor çünkü 47 yaşındaki ekonomist, Wall Street'teki inovasyonların küresel krizi tetiklediğini savunanlardan.

Hoover Institution üyesi Warsh, Trump'ın arkadaşı Ronald Lauder'in kızı ve kozmetik sektörünün en önemli varislerinden Jane Lauder ile evli.

Mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'ın görev süresi Şubat'ta doluyor. 

Etiketler: fed , janet yellen , fed faiz
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