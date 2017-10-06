'Fed Aralık'ta faiz artıracak'

BlackRock Inc. Küresel Yatırım Başkanı Rick Rieder, Perşembe günü, New York'da bir etkinlikte, Fed'in Aralaık ayında faiz artıracağını söyledi. Rieder ayrıca, bankanın 2018 yılında en az iki defa faiz artıracağını savundu.

Rieder, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizinin, bu yıl, en az yüzde 2.5 seviyesine gelebileceğini ifade etti. Rieder, ABD 10 yıllıklarının faizinin, 2018 yılında yüzde 3.25 seviyesine ulaşabileceğini kaydetti.

ABD'de ücret artışının medyanın öngördüğünden daha iyi durumda olduğunu belirten Rieder, merkez bankalarının enflasyonun hedeflenen seviyeye gelmemiş olsa bile sıkılaşmaya gideceğini savundu.