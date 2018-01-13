Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>"Fed 2018'de en az üç kez faiz artırmalı"

"Fed 2018'de en az üç kez faiz artırmalı"

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 06:50 | Son Güncelleme:

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, bankanın ülke ekonomisinin aşırı "ısınmasını" önlemek için bu yıl en az 3 kez faiz artırması gerektiğini söyledi.

Kaplan, CNBC'ye verdiği mülakatta, Amerikan ekonomisinin aşırı ısınma tehlikesi olduğunu ifade etti. İşsizlik oranının tam istihdam olarak kabul edilen yüzde 4 seviyesinin altına gerileyeceğini öngören Kaplan, "Tam istihdamın ötesine geçeceğiz" dedi.

Geçmişte yaşanan benzeri durumların ekonominin aşırı ısınmasının ardından durgunluğa neden olduğunu hatırlatan Kaplan, "Fed, aşırı ısınmayı önlemek için 2018'de en az üç kez faiz artırmalı diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bu yıl oy hakkı bulunmuyor. 

Buna karşın, tüm bölgesel Fed şubelerinin başkanları, FOMC toplantılarına katılarak para politikasına ilişkin tartışmalarda fikir bildiriyor. 

Etiketler: abd , robert kaplan
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri