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    Feci şekilde can vermişlerdi... Aile yıkıldı

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Fransa'daki yangında yaşamını yitiren Damla ve Emir Aksu'nun Kahramanmaraş'ta oturan dedeleri Alaaddin Akçadağ, torunlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Dede Akçadağ, "Fransa'dan yakın zamanda temelli dönmeyi planlıyorlardı. Torunlarıma doyamadım. Gözümde tütüyorlar" dedi.

    Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden 3 Türk'ten Damla ve Emir Aksu'nun Kahramanmaraş'ta yaşayan dedeleri Alaaddin Akçadağ, torunları için gözyaşı döküyor.

    Fransa'daki yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Damla ve 6 yaşındaki Emir Aksu'nun dedeleri Akçadağ, On iki şubat ilçesi Tekir Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul ediyor. Aksu ailesinin fotoğraflarına bakan Akçadağ, torunları için gözyaşı döküyor.

    Dede Akçadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının çok büyük olduğunu, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
    Yangında yaralanan damadının tedavisinin sürdüğünü dile getiren Akçadağ, "Yaklaşık 3-4 ay önce buraya tatile gelmişlerdi. Bir ay yanımda kaldılar. Sonra yolcu ettik, gittiler. Şimdi de acı haberini aldık. 4 torunum vardı, ikisi vefat etti." dedi.

    Feci şekilde can vermişlerdi... Aile yıkıldı

    Torunları Damla ve Emir ile tatilde çok güzel günler geçirdiklerini anlatan Akçadağ, şunları kaydetti:

    "Takdiri ilahinin önünde duramayız. Birlikte oynadık, onları gezdirdim. Kız torunum beni 'dedişko' diye severdi. Rabb'im bu kadar ömür vermiş demek. Damla buradan giderken 'Dedemin yanında kalmak istiyorum, gitmek istemiyorum' diyordu. Tabii işleri vardı, gitmeleri gerekiyordu. Telefonda görüntülü görüşüp hasret gideriyorduk. Fransa'dan yakın zamanda temelli dönmeyi de planlıyorlardı. Torunlarıma doyamadım. Doyabilir miyiz, nasıl doyalım? Gözümde tütüyorlar."
    Akçadağ, cenaze işlemlerinin sürdüğünü ancak defin konusunda tarihin belli olmadığını belirtti.

    Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde çıkan yangında Ertunç ve Aksu ailelerine mensup 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, 8 kişi yaralanmıştı.

    Etiketler: fransa , yangın , kahramanmaraş
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