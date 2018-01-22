Feci ölüm... İş makinelerinin arasında kaldı

Olay, Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesindeki demir- çelik fabrikasının çelikhane bölümünde meydana geldi. Makine bakımcı olarak çalışan Deniz Mağaralı, arıza giderme sırasında 'polip' olarak bilinen kepçenin bacağı ile diğer iş makinesinin arasında sıkıştı. Ağır yaralan ve çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mağaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Deniz Mağaralı'nın cenazesi ise Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.