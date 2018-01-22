Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Feci ölüm... İş makinelerinin arasında kaldı

    Feci ölüm... İş makinelerinin arasında kaldı

    İbrahim EMÜL (DHA)
    22.01.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), iş makinelerinin arasında sıkışarak ağır yaralanan işçi Deniz Mağaralı (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Olay, Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesindeki demir- çelik fabrikasının çelikhane bölümünde meydana geldi. Makine bakımcı olarak çalışan Deniz Mağaralı, arıza giderme sırasında 'polip' olarak bilinen kepçenin bacağı ile diğer iş makinesinin arasında sıkıştı. Ağır yaralan ve çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mağaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Deniz Mağaralı'nın cenazesi ise Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

    Etiketler: Ölüm , işçi , iş makinesi , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri