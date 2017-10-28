Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Feci kaza: 21'i çocuk 23 yaralı

    Feci kaza: 21'i çocuk 23 yaralı

    DHA
    28.10.2017 - 20:09 | Son Güncelleme:

    BİNGÖL’ün Karlıova İlçe merkezine halı saha maçına giden çocukların bulunduğu minibüs, devrildi. Kazada, 21’i çocuk, 23 kişi yaralandı.

    Karlıova İlçesi’ne bağlı Hacılar Köyü’nde vekil imamlık yapan Yusuf Ağar, İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kuran kursuna giden 5 çocuk ile köyden 16 çocuğu yanına alarak, sosyal aktivite kapsamında halı sahada futbol maçına götürmek üzere minibüsle yola çıktı. Abdullah Buğday yönetimindeki 12 KM 0187 plakalı minibüs, Cilli Göl Köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak devrildi. Kazada, 21’i çocuk, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviyeÿalındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 9 öğrenci ve vekil imam Yusuf Ağar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevkedildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: trafik kazası , halı saha
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri