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    Feci görüntü... Kıyıya vurdular

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 18:55 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 18:56

    DİYARBAKIR’ın merkez Kayapınar İlçesi sınırları içeirisinde bulunan ve arazilerin sulanmasında kullanılan Gözegöl Göleti’nde bu yıl görülen kuraklık nedeniyle, su düzeyinin düşmesi ile birlikte binlerce balık kıyıya vurdu...

    Diyarbakır merkeze 25 kilometre mesafede bulunan veÿçevresindeki 6 köyün arazilerini sulamada kullanılan Gözegöl Göleti’nde kuraklık nedeniyle ve suların çekilmesiyle telef olan onbinlerce balık kıyıya vurdu.

    Yaklaşık 50 yıldır arazilerin sulanmasında kulanılan göletin, ilk kez bu kadar sularının çekildiğini ve kurumayla yüz yüze kaldığını belirten köylüler, "Son 5 gün içerisinde su seviyesinin çok düşmesiyle on binlerce balık telef olup kıyıya vurdu. Bir o kadar balık da suyu azalan gölette şu an can çekişiyor" dedi.

    Geniş bir alanda yayılan Gözegöl Göleti’nin yarıya yakını tamamen kurudu. 

    OSMANİYE'DE DE ÇOK SAYIDA BALIK ÖLDÜ

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, köyden geçen drenaj kanalında çok sayıda balık öldü.

    Kerimli köyünde sulama amaçlı kullanılan ve Ceyhan Nehri'ne dökülen drenaj kanalında balıkları gören vatandaşlar, durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, balıklardan numune alarak çalışma başlattı.

    Feci görüntü... Kıyıya vurdular


    Yetkililer, telef olan balıkların yenilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    Köylülerden Hazım Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, drenaj kanalının Ceyhan Nehri'ne döküldüğü belirterek, "Kamyon dolusu balık öldü. Çok kötü koku var. Yapacağımız birşey yok. "dedi.

     

     

    Etiketler: Balık , öldü , diyarbakır
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