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    FDP, mültecilerin aile birleşimine karşı

    AA
    02.11.2017 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yeni bir koalisyon hükümeti kurma çabalarına katılan FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Yeşiller Partisi’nin talep ettiği gibi sığınmacıların aile birleşimi kapsamında yakınlarını Almanya’ya getirmelerine izin verilmesine karşı çıktı.

    BILD gazetesine konuşan Lindner, Yeşiller’in göç politikası konusundaki görüşlerinin Alman toplumu içinde çoğunluk bulmadığını savunarak, “Okullarda ve ikamette sınıra dayandığımız için aile birleşimi kalmalı” dedi. Lindner, Yeşiller’in bu alandaki politikalarının sadece aşırı sağcı parti AfD’ye yarayacağını kaydetti.
    Yeşiller’in enerji alanındaki görüşlerini de eleştiren Lindner, “FDP ile sürüş yasağı olmayacak. Seçimden önce de dizel sürücülerin zarar görmemesi gerektiğini söylemiştik” dedi. Almanya’da enerji sağlanması için kömür kullanımından da kolay kolay vazgeçilemeyeceğini savunan Lindner, “Yeşiller, enerji daha güvensiz ve pahalı olmadan kömür kullanımından nasıl vazgeçilebileceğini açıklamalı” diye konuştu.

    İKİ PARTİDEN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI
    Koalisyon görüşmelerine katılan CSU ile Yeşiller, emeklilik yaşının 65’den 63’e düşürülmesi konusunda anlaşma sağlandığı şeklindeki haberleri yalanladı. CSU üyesi Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, bu konuda kesin karar alınmadığı için herkesin kendi yorumunu yaptığını belirtirken, Yeşiller Milletvekili Markus Kurth, emeklilik yaşının düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığı şeklindeki haberlerin tümüyle uydurma olduğunu söyledi.

    Etiketler: Christian Lindner , mülteci
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