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    FDP ile AfD’li vekillerin büroları Bundestag’da olmayacak

    BERLİN
    23.10.2017 - 13:19 | Son Güncelleme:

    24 Eylül seçimlerinden sonra milletvekili sayısı 630’dan 709’a çıkınca, Federal Mecliste vekillere büro sorunu çıktı. Meclis yönetimi de bunun üzerine FDP ve AfD’li milletvekillerine, Hitler döneminde İçişleri Bakanlığı olarak kullanılan binadan büro tahsis etti.

    BİNA, yıkılan Doğu Almanya devleti döneminde ise Adalet Bakanlığı olarak da kullanılmıştı. Binanın kapılarında gamalı haç işaretleri hâlâ dururken, iki partinin burayı geçici mi yoksa sürekli mi kullanacakları henüz kesinlik kazanmadı. Binanın yetersiz olması nedeniyle iki partinin bazı milletvekillerine ise farklı yerlerde büro tahsis edilecek.
    CDU/CSU’ya mensup 30 milletvekili ise 4 dönem boyunca çalışmalarını bu binada yürüttü. Konuyla ilgili açıklama yaphan CDU’lu Hendrik Hoppenstedt, “Elbette her gün gamalı haçın üzerinde bulunduğu kapıdan içeri girmekten daha iyi yer vardır. Ama tarihimizin bu karanlık bölümünü de yok sayamayız” diye konuştu.
    Daha önce meclisteki oturma düzenine itiraz eden FDP’liler, AfD’lilerle mecliste yan yana oturmak istememişti. Şimdi ise aynı binada çalışmak zorunda kalacaklar.

    Etiketler: seçim , Bundestag
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