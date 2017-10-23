FDP ile AfD’li vekillerin büroları Bundestag’da olmayacak

BİNA, yıkılan Doğu Almanya devleti döneminde ise Adalet Bakanlığı olarak da kullanılmıştı. Binanın kapılarında gamalı haç işaretleri hâlâ dururken, iki partinin burayı geçici mi yoksa sürekli mi kullanacakları henüz kesinlik kazanmadı. Binanın yetersiz olması nedeniyle iki partinin bazı milletvekillerine ise farklı yerlerde büro tahsis edilecek.

CDU/CSU’ya mensup 30 milletvekili ise 4 dönem boyunca çalışmalarını bu binada yürüttü. Konuyla ilgili açıklama yaphan CDU’lu Hendrik Hoppenstedt, “Elbette her gün gamalı haçın üzerinde bulunduğu kapıdan içeri girmekten daha iyi yer vardır. Ama tarihimizin bu karanlık bölümünü de yok sayamayız” diye konuştu.

Daha önce meclisteki oturma düzenine itiraz eden FDP’liler, AfD’lilerle mecliste yan yana oturmak istememişti. Şimdi ise aynı binada çalışmak zorunda kalacaklar.