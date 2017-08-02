FBI’ın yeni direktörü belli oldu

Senato’da 5’e karşı 92 oy alan Wray, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında görevden alınan James Comey’in yerine geçecek. Geçen ay Senato Adalet Komitesi’nde yapılan oturumda çok büyük oranda destek alan Wray, siyasetin ve Başkan’ın etkisinden bağımsız kalacağını vurgulamıştı. Güvenlik ve iç istihbarat bağlamında ABD’nin en yüksek kurumu olan FBI, Başkan Trump’ın seçim kampanyasını yürüten ekiple Rusya arasındaki ilişkileri araştırdığı için bugünlerde oldukça kritik bir pozisyonda bulunuyor.