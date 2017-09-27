FBI'ın Edirne'de yakalattığı çocuk pornosu sanığının profesör babası anlattı

Eski öğretim üyesi olan Prof. Dr. H.S.’nin bilgisayar yazılımcısı oğlu 25 yaşındaki A.A.S. hakkında, babasının evindeki bilgisayarlardan ’çocuk pornosu’ video ve fotoğrafları indirdiği iddiasıyla Edirne 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasında tutuksuz sanık A.A.S.’nin babası Prof. Dr. H.S. tanık olarak dinlendi.



Prof. Dr. H.S., polis ekiplerinin eve gelip arama yaptığı günü anlatarak, "İlahiyat Fakültesi’nde randevularım vardı. Yanımda misafirler varken oğlum aradı açmadım. Misafirleri uğurladım daha sonra ben oğlumu aradım ancak ulaşamadım. Daha sonra SMS gönderdim ’ne oldu’ diye geri dönüş olmadı. Ben tekrar arayınca oğlum telefonu açtı bana ’Baba evde arama yapıyorlar’ dedi. Ben de ’Kim arama yapıyor?’ dedim. Kendisi bana ’Polis’ dedi. ’Niye arama yapıyorlar, neden gelmişler?’ dedim oğlum bana siber suçlardan geldiklerini söyledi. Eve gittiğimizde 4 kişi vardı, polislerden biri elinde kamera ile kayıt yapıyordu, ben eve girince beni çekmeye başladı. Ben de kendilerine olayın ne olduğunu sordum, mahkeme kararını verdiler, ben de şoktan şoka girdim. Polis arkadaşlara ’Siz doğru yerde misiniz?’ dedim, ’Burada yazılanlar şablon ifadeler mi yoksa bize özgü ifadeler mi?’ dedim. Benim aklım durdu. Cihazları tutanağa yazdılar. Ben de kendilerine ’Bu işlerden biraz anlıyorum, imaj alıp bize vereceksiniz herhalde’ dedim. Kendileri bana ’Yok biz el koymaya’ geldik dedi. Ben de kendilerine ’Buradan çıktıktan sonra bilgisayarların başına ne geleceğini ne bilelim’ dedim. Daha sonra oğlum bana ’Boşuna uğraşma baba anlamıyorlar’ dedi" diye konuştu.

4 GÜN SONRA İMAJ ALINDI

Aramadan bir kaç gün sonra savcılığa giderek ifade verdiklerini anlatan baba H.S., sözlerini sürdürdü:

"Çarşamba günü avukatımızla gelip ifade verdim. Savcı bey bana ’sadece bilgisi sahibi olarak ifadene başvuracağım’ dedi. Oğlumun şüpheli olarak ifadesini alacağını söyledi. Biz bu işi bilen insanlar olarak kaç defa bilgisayardan imaj alınmasını istedik, bilgisayarlar ve diğer dokümanlar evden alındıktan 4 gün sonra ve benim emniyete gitmeyeceğim anlaşıldıktan sonra imaj alındı, imaj alınması arızası toplam 12 saat 20 dakika sürüyor."

Prof.Dr. H.S., tanık ifadesinde dönemin rektörü Prof. Dr. Yener Yörük’ün ’çocuk pornosu’ soruşturması nedeniyle dekanlığı dışındaki tüm görevlerden aldığını, soruşturma sırasında emniyet ve savcılıkla yaptığı görüşmelerinin tümünü detaylarıyla anlattı.

Mahkeme, H.S.’nin tanıklık ifadesinin ardından Edirne 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi İsmail Saltık, esas hakkında savunma yapması için sanık ve avukatına süre vererek duruşmayıÿerteledi.

FBI YAKALATTI

Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI), çocuk pornosuna karşı başlatılan mücadele kapsamında 2014 yılında Deep Web (Derin İnternet) sitesi üzerinden çocuk istismarına yönelik, görüntü, reklam ve dağıtımı yapan web sitelerine yönelik paylaşımları incelemeye aldı. 223’ü Türkiye’den 10 bin kullanıcının çocuk pornosuna ilişkin video görüntülerini indirdiği tespit edildi. Türkiye’de 223 kişiden biri olduğu öne sürülen Prof. Dr. H.S.’nin evinde 2015 yılı Aralık ayında arama yapılarak bilgisayarlara el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce hazırlanan raporda H.S.’nin kullandığı bilgisayarlarda suç unsuruna rastlanmadığı ancak oğlu A.A.S.’nin kullandığı belirtilen bilgisayarlarda çocuk pornosu olduğu tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgisayar mühendisleri Ahmet Celal Çığır ve Ahmet Kara ile hukukçu Muharrem Karaduman’dan oluşan heyet 1 Eylül 2016 tarihinde ikinci bir inceleme yaparak dışarıdan müdahale edilmediğini ve çocuk pornosu video ile fotoğraflarının H.S.’nin evindeki internetten indirildiğini ortaya koydu.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Raporun Edirne Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahin Kırca tarafından yazılan iddianameyle öğretim üyesi Prof. Dr. H.S.’nin oğlu A.A.S. hakkında 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. İddianamede bilgisayarlar üzerinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ankara’da oluşturulan bilirkişi heyetince hazırlanan raporlara yer verildi. Savcı Kırca, şüpheli A.A.S.’ye ’müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak ve depolamak, bulundurmak suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası istedi. Babası Prof. Dr. H.S. ise savcılık tarafından ’kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildi.