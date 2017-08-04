FBI, WannaCry virüsünü etkisiz hale getiren güvenlik uzmanını gözaltına aldı

DefCon ve BlackHat güvenlik konferanslarına katılmak üzere Las Vegas'a giden 23 yaşındaki Hutchins, bir FBI soruşturmasının parçası olarak yakalandı.

Habertürk'ün aktardığına göre MalwareTech adlı mahlasla virüsü durduracak tetiği keşfeden güvenlik uzmanı, daha sonra İngiltere'deki Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile çalışmaya başlamıştı. Telegraph'ın haberine göre, merkez, konu hakkında yorum yapmanın uygunsuz olacağını açıkladı.

'NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR'

Hutchins'in annesi, oğlunun başına ne geldiğini bilmediğini söylerken, DefCon konferansında beraber kaldığı bir başka güvenlik uzmanı da 20 saattir kayıp olan Hutchins'in nerede olduğunu anlamak için uğraştığını belirtti.

Hutchins'in önce Las Vegas'ın bağlı olduğu eyalet olan Nevada'daki tutukluların tutulduğu Henderson Detention Center'da kaldığını belirten oda arkadaşı, daha sonra Vegas'taki FBI bölge ofisine aktarıldığını söyledi. Ancak ziyaret saatleri dışında olduğundan onu göremeyen arkadaşı, daha sonra kendisinin de bilmediği bir yere yeniden aktarıldığını ekledi.