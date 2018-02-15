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    FBI ihbar etmişti: Ankara'da yakalanıp tutuklandılar

    AA
    15.02.2018 - 20:44 | Son Güncelleme:

    Başkent'te özel erişim sunucuları üzerinden erişim sağlanan internet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak yürütülen çalışma sonrasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

    5 ADLİ KONTROL

    Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüphelilerden 2'si tutuklama, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan 2'sinin tutuklanmasına, 5'inin de yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    Etiketler: FBI , ankara , tutuklama , son dakika
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