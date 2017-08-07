Fazla para kazanmak için yangın çıkaran itfaiyecilere gözaltı

Sicilya Adası'ndaki Ragusa kentinde görevli 15 itfaiyeci, takviye güç olarak kullanılıyor ve çalıştıkları saat başına 10 euro kazanıyordu. Gönüllüler olarak anılan bu itfaiyeciler, kazançlarını artırmak için ormanlar ve kentin çeşitli yerlerinde kasten yangın çıkarmak ve göreve çıkmak için yakınlarına da sahte yangın ihbarlar yaptırmakla itham ediliyor.

Davide Di Vitanın şefliğini yaptığı Santa Croce Camerina itfaiye istasyonundaki bu ekibin, diğer vardiyalara göre daha fazla göreve çıkarak, 3 kat kadar fazla çalışması yetkililerde şüphe uyandırdı.

Savcılık, yürütülen teknik takip sonucu gözaltına alınan Davide Di Vitanın bugün ev hapsine alınmasına karar verdi. Yapılan telefon dinlemelerinde Di Vitanın, gelirini katlamak için bomba patlatmayı dahi planladığı ortaya çıktı. Kundaklama ve devleti dolandırmak suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve gözaltına alınan diğer 14 itfaiyecinin ise, soruşturma süresince serbest kalmasına hükmedildi. Şüphelileri gözaltına alınan polisin bu operasyona Efeso (Efes) adını vermesi dikkat çekti.