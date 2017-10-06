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    Fazla mesai gazeteciyi öldürdü

    DIŞ HABERLER
    06.10.2017 - 22:31 | Son Güncelleme:

    Japonya’nın devlet televizyonu NHK’de çalışan 31 yaşındaki muhabir Miwa Sado, bir ay içinde 159 saat mesai yapmasının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    Genç kadının bu süre içinde yalnızca iki gün izin almıştı. NHK özür dileyerek, çalışma koşullarını gözden geçireceklerini belirten bir açıklama yaptı. Gazeteci Miwa Sado’nun durumuna benzer bir olay 2015 yılında yaşanmış, 24 yaşındaki Matsuri Takahashi adlı kadının intiharı Japonya’daki ağır çalışma koşullarını yeniden gündeme getirmişti. Çalışma standartları ofisi, Takahashi’nin intiharını, uzun çalışma saatlerinden kaynaklanan strese bağlamıştı. Genç kadın, ölmeden önceki ayda 100 saatten fazla mesai yapmıştı. Takahashi, intihar etmeden önce sosyal medyadan hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok yorgun olduğunu ve ölmek istediğini ifade etmişti.

    Etiketler: Miwa Sado , Japonya , gazetehaberleri
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