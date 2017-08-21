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Fazla enerjik insanlarla başa çıkmanın 5 yolu

Bazı insanlar sabahları gözlerini açar açmaz, tarifsiz bir neşeyle güne başlarlar. Evin içinde şarkılar söyleyerek, dans ederek işe gitmek için hazırlanır ve aynı neşeyle yola koyulurlar... Eğer bu cümleler bile size son derece anlamsız geliyorsa, siz bu insanlardan biri değilsiniz. Bu insanla başa çıkamayan, enerjisinden yorulan kişisiniz. Ama üzülmeyin, biz sizi anlıyoruz ve o fazla enerjik insanla başa çıkmanız için size bazı yöntemler öneriyoruz...

Kaynak: Doğan Burda
21 Ağustos 2017 - 14:20:00

1- Sadece kendinizi iyi hissetiğiniz zamanlarda görüşün

Enerjisiyle etrafına neşe saçan insan tipi, sabahları bağırarak ve şarkılar söyleyerek uyanır. Gün içinde sürekli hareket ve konuşma halindedir. Örneğin pek de iyi hissetmediğiniz bir günde bu insanla görüşürseniz, onunla tek bir mekanda bir şeyler içme şansınız olmadığı için mekan mekan dolaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da sizi ekstra yorar. Bu yüzden eğer mümkünse; o fazla enerjik insanla sadece iyi hissettiğiniz zamanlarda görüşün. Böylece siz de ona uyum sağlayabilirsiniz ve onun enerjisi sizi yormamış olur.

Fazla enerjik insanlarla başa çıkmanın 5 yolu

2- Dinliyormuş gibi görünüp içinizden meditasyon yapın

Fazla enerjik insan yanınızdayken, ne yazık ki sizin fazla konuşma şansınız yoktur. Genelde kendileri anlatır, kendileri güler, kendileri yorum yaparlar. Size ise sadece dinlemek düşer. Çok yorucu olduğunu biliyoruz ancak böyle bir durumda yapabileceğiniz tek şey onu dinliyormuş gibi görünmek. İçinizden güzel şeyler düşünün, denizin sesini hayal edin ve mental olarak onun yanından uzaklaşın. Tabii kahkahalarıyla bu zihinsel yolculuğu yapmanıza ne kadar izin verirse...

Fazla enerjik insanlarla başa çıkmanın 5 yolu

3- Diyelim ki dinlediniz; o zaman dinlediklerinizi unutmayı öğrenin

Fazla enerjik insanı diyelim ki dinlemek zorunda kaldınız. O zaman dinlediklerinizi unutmayı bir an önce unutmanız gerekiyor. Hem bu özellik, hayatın her alanında işinize yarayacak. Söylediklerini dinlerken fazla tepki vermemeye ve sakinliğinizi korumaya çalışın. Bırakın o da boşaltsın enerjisini. Öyle ya, elbet bir yerde sona erecek. Sonuç olarak konuşma bittiğinde ve onun yanınızdan ayrıldığınızda, tüm gün anlattıklarının tamamını unutun. İyi ya da kötü, üzerine bir kez bile düşünmeyin.

Fazla enerjik insanlarla başa çıkmanın 5 yolu

4- Eğer gücünüz varsa enerjinizle siz onu yıldırın

Kulağa komik geldiğini biliyoruz ama inanın yüzde yüz çalışıyor. Fazla enerjisiyle tüm gün konuşan ve hareket halinde olan bir insanı, siz daha fazlasını yaparak şaşırtabilir ve yıldırabilirsiniz. Eğer bu gücü kendinizde görüyorsanız, yıldırma sırası sizde! O mekan mekan gezmek mi istiyor, siz daha fazla gezdirin. Sürekli konuşuyor mu, boşluk bulduğunuz anda lafa girerek anlatın da anlatın... Bu, acımasız olsa da etkili bir yöntem olduğu için, fazla enerjik insanlara karşı her zaman işe yarar.

Fazla enerjik insanlarla başa çıkmanın 5 yolu

5- Kendi haline bırakın

Fazla enerjik insan eğer çok yakınınızsa, sizi üzmek istemeyiz ama muhtemelen tüm bu yöntemler yetersiz kalacaktır. Çünkü bu insan eşiniz, sevgiliniz, hatta kardeşiniz bile olabilir... Bu yüzden son çareniz onu kendi haline bırakmak olsun. Yani kısacası teslim olun, ona uyum sağlayın ve onu bu şekilde kabul etmeye çalışın. Zor olduğunu biliyoruz ama yüksek enerjisini kendi yararınıza çevirin. 

 

Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 14:22:15
Etiketler: enerjik insanlar , Hayat , sabah enerjisi
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