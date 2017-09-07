Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte tarih!

Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon fragmanları yayınlandı, tarih araştırmaları başladı. Entrika dozu yüksek sahneleriyle diziseverlerin dikkatini çeken iddialı yapımın sezon finalinde Yasin öfkesine yenilip geri dönüşü olmayan bir hata yaparken, Ece, hayatının en zor seçimiyle baş başa kalmış, Hazan ise kendi seçiminin bedelini ödemek zorunda kalmıştı. Tüm bu gelişmelerin devamımı merak eden dizi takipçileri Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon bölümlerini iple çekiyordu. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezonu ne zaman başlayacak?





Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları’nın yeni sezonu 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

SEZON FİNALİ ÖZETİ

Sinan gerçeği söylemek için tüm cesaretini toplamışken Nil’in intiharı her şeyi altüst eder. Gerçeği öğrenen ve küplere binen Yağız ve Sinan’ın hesaplaşması sert olur.

Yağız, attığı sürpriz adımla dengeleri değiştirir. Hazan şüphenin pençesindeyken Fazilet ise Ece’yle ilgili bambaşka bir gerçekle yüz yüze gelir. Ece’nin hamileliği, Fazilet’i en büyük kabusuyla karşı karşıya getirirken, Fazilet’in kızını kurtarmak için girdiği yol, sadece Ece’nin değil, Egemen ailesinin de hayatını değiştirmek üzeredir.

Yasin öfkesine yenilip geri dönüşü olmayan bir hata yaparken, Ece, hayatının en zor seçimiyle başbaşadır. Aynı anda Hazan ise kendi seçiminin bedelini ödemek zorundadır.