Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte tarih!

Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon fragmanları yayınlandı, tarih araştırmaları başladı. Entrika dozu yüksek sahneleriyle diziseverlerin dikkatini çeken iddialı yapımın sezon finalinde Yasin öfkesine yenilip geri dönüşü olmayan bir hata yaparken, Ece, hayatının en zor seçimiyle baş başa kalmış, Hazan ise kendi seçiminin bedelini ödemek zorunda kalmıştı. Tüm bu gelişmelerin devamımı merak eden dizi takipçileri Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon bölümlerini iple çekiyordu. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları’nın yeni sezonu 16 Eylül Cumartesi günü başlayacak.
SEZON FİNALİ ÖZETİ
Sinan gerçeği söylemek için tüm cesaretini toplamışken Nil’in intiharı her şeyi altüst eder. Gerçeği öğrenen ve küplere binen Yağız ve Sinan’ın hesaplaşması sert olur.
Yağız, attığı sürpriz adımla dengeleri değiştirir. Hazan şüphenin pençesindeyken Fazilet ise Ece’yle ilgili bambaşka bir gerçekle yüz yüze gelir. Ece’nin hamileliği, Fazilet’i en büyük kabusuyla karşı karşıya getirirken, Fazilet’in kızını kurtarmak için girdiği yol, sadece Ece’nin değil, Egemen ailesinin de hayatını değiştirmek üzeredir.
Yasin öfkesine yenilip geri dönüşü olmayan bir hata yaparken, Ece, hayatının en zor seçimiyle başbaşadır. Aynı anda Hazan ise kendi seçiminin bedelini ödemek zorundadır.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün