Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümü neden yok? Fragmanda şok eden gerçek

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümü için geri sayım sürerken Star Tv’nin yayın akışı hayal kırıklığına neden oldu. Fazilet Hanım ve Kızları’nın 30 Aralık tarihli son bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmemiş, Fazilet’in tanık olduğu manzara finale damga vurdu. O günden bu yana Fazilet Hanım ve Kızları 31. bölümünü bekleyen dizi takipçileri şimdi tarih bilgisini sorguluyor. Peki başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Mahir Günşıray ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümü neden yok?

Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Fazilet Hanım ve Kızları oldu. Entrika dozu yüksek dizinin yeni bölümü 13 Ocak’ta yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.

Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez. Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.