Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanında Ece çok değişiyor!

Fazilet Hanım ve Kızları 15. yeni bölüm fragmanında Ece kendisini kaybetmeye devam etmektedir. Ailesinin kendisini zorladığını düşünen Ece, büyük bir planın eşiğindedir. İşte, tüm bu olayların gerçekleşeceği Fazilet Hanım ve Kızları 15. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde gerçekleşecek olaylar hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ece ve Hazım’ın şok evliliği Hazan ve tüm Egemen’ler için yıkıcı olur. Akıl almaz nikaha tanık olan Hazan, Yağız ve Sinan şaşkınlık ve öfkelerini farklı hedeflerden çıkarırken, yalıda kopan kıyamet gelecek fırtınalı günlerin habercisidir. Hazan, tüm gücüyle kardeşini bu çılgınlıktan kurtarmak için savaşırken, Ece’nin tavrı hem ablası hem de annesi için sarsıcı olur. Kızının attığı imza ile hayallerine kavuşan Fazilet, kendini bir anda iki kızı arasında bulurken, Hazım’ın çocuklarından aldığı tepki, korkularının da ötesindedir. Egemen kardeşler, babalarıyla köprüleri atarken herkes kendi yolunda, kendi fırtınasına yürür. Kim ne derse desin kardeşinin bu evliliği kendi rızasıyla yaptığına inanmak istemeyen Hazan düğümü tek başına çözemeyeceğinin farkındadır, yardım istemek için uzandığı el ise bambaşka bir yola girmiş durumdadır. Hazım ve Ece evliliği, Yağız, Hazan ve Sinan arasındaki dengeleri de kaçınılmaz şekilde sarsar. Şok evliliğe olan tepkiler dalga dalga yükselirken işler Ece için tehlikeli bir noktaya varır. Hazan ise sürpriz bir karşılaşma ile kendini ucu Yağız ve Sinan’a dolanan bambaşka bir düğümün içinde bulmak üzeredir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kendini bir anda ağır bir yüzleşmenin ortasında bulan Hazan, hayatının en gurur kırıcı gecesinin mimarının Sinan olduğunu artık öğrenmiştir. Ortaya çıkan gerçek Hazan’ın kalbini paramparça ederken, Sinan için de çok yıkıcı olur. İstemeden de olsa gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olan Yağız’ın karşısında, bir değil iki enkaz vardır ve Yağız enkazı toplamak zorundadır. Hazan ne kadar dirense de, kalp acısıyla kıvranırken başucunda Yağız’ı bulur.

Sinan, pişmanlık ve suçluluk duygusuyla, hayatında ilk kez doğru olanı yapmayı seçerken, öfke ve acının esir aldığı Hazan, ilk kez savaşmayı değil, acıya teslim olup kaçmayı seçer. Hazan, yaşadığı hayal kırıklığından kaçıp, kendi yoluna gitmeye kararlıdır. Ne var ki, Yağız’ın attığı sürpriz bir adımla, Hazan için bütün yollar Egemen kardeşlere çıkar. Yağız, Sinan ve Hazan kendi karmaşaları içinde savrulurken, yalıdaki sürpriz gelişme alınan tüm kararları, atılan tüm adımları ve hepsinin planlarını tepe taklak etmek üzeredir.