Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm finalinde şok! Yeni bölüm fragmanında kahreden ölüm

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Entrika dozu yüksek sahneleriyle ön plana çıkan Fazilet Hanım ve Kızları ‘nın 14 Ekim tarihli son bölümünde yılın düğünü, Selin ve Yasin’in şok evlilik misillemesiyle skandala dönüşürken, Yağız ve Sinan’la ilgili büyük sırrı öğrenen Güzide’nin başına gelenler, skandal düğünü dehşet gecesine çevirdi. Son yaşananlara daha fazla dayamayan Hazım Egemen, finalde hayatını kaybetti. Fazilet Hanım ve Kızları’nın yeni fragmanında bu ölümün neden olduğu olaylar dikkat çekiyor. Fazilet Hanım, Ece’nin bebeğinin Hazım Bey’den olduğunu iddia ediyor. Ortalık yeniden karışıyor.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün gecesinden sonra yalıda fırtınalar arka arkaya kopmaya başlar. Egemen’ler aldıkları ağır darbelerin etkisiyle savrulurken, Ece’nin hali ,Hazan ve Fazilet arasında yeni bir krizin fitilini ateşler. Öte yandan, kardeşine destek olmak için yalıda daha çok zaman geçirmeye başlayan Hazan, Sinan ve Yağız arasında yarattığı sessiz gerilimden habersizdir. Yaşanan olaylar Yağız ve Hazan’ı giderek daha da yakınlaştırırken Sinan içini kemiren şüphelerin pençesinde kıvranmaya başlar. Hazan’ın Yağız’a doğru attığı beklenmedik adım Sinan’ın sabrını taşıran son damla olurken, fırtınaları dinmek bilmeyen Egemen’leri ise, hayatlarını değiştirecek bir kasırga beklemektedir.