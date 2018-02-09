Fazilet Hanım ve Kızları 34. bölüm fragmanında şoke eden an!

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanan son bölümünde yüzleşmelerle dolu karanlık gece tüm taşları yerinden oynatmak üzereydi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise detaylar merak ediliyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Abisinin mezarlıkta yaptığı aşk itirafıyla şaşkına dönen Sinan, Yağız’a acı veren gizemli kızın kim olduğunu öğrenmek isterken, Hazan ve Kerime arasında yaşananlar Kerime’nin eline koz verir. Hazım ve Ece arasında yaşanan Yasin krizi ise, Fazilet’in Selin ve Şükriye’ye yaptığı baskının gölgesinde kalır. Selin’in oynadığı oyunun ortaya çıkması Ece’yi nefret dolu bir intikama sürüklerken Hazım bir baba olarak çok zor durumdadır. Kerime’nin oyununa gelen Hazan, Yağız’ı korumak isterken bu kez Fazilet’le karşı karşıya gelir. Kerime’nin Hazan’a düşman olmasından tedirgin olan Fazilet, Yağız için büyük tehlikedir. Hazan’ın Yağız’ı kurtarmak için verdiği tepki, Fazilet’in gözlerini Yağız ve Hazan’a çevirmesine sebep olur. Yağız ve Hazan’a baktığında gördüklerinden tedirgin olan Fazilet, Yağız’ı hayatının gerçeğiyle yüzleştirmek için harekete geçer. Fazilet’in atacağı adımdan habersiz olan Hazan için annesini durdurmak artık imkansızdır. Sonunda Kerime’yi babasıyla ilgili konuşturmayı başaran Sinan ise öğrendiği korkunç gerçekle birlikte Hazım’la hayatının yüzleşmesini yaşar. Yüzleşmelerle dolu karanlık gece tüm taşları yerinden oynatmak üzeredir.
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