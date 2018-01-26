Fazilet Hanım ve Kızları 32. bölüm fragmanında Yağız’ın itirafı Sinan için sarsıcı olur

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sinan’ın Kerime’ye doğru attığı adımla birlikte Hazan’ın taşımak zorunda kaldığı sır artık eskisinden de ağırdır. Sinan verdiği kararın ağırlığı altında ezilirken, Yağız babasıyla yaşadığı yüzleşmenin ardından Kerime meselesine olan tutumunu değiştirmeye çalışır. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sinan’ın seçimini bütün kalbiyle sorgulayan Hazan ise yanlış yolda olduklarının farkındadır fakat girdikleri yolun dönüşü yoktur. Ne var ki, oğluna kavuşmanın sarhoşluğu içinde olan Kerime eskisinden çok daha tehlikeli ve düşmanlık doludur. Kerime’nin nefret dolu yüzüyle ilk kez karşı karşıya kalan Hazan neye uğradığını şaşırmış haldedir. Diğer yanda, Yasin yüzünden annesiyle karşı karşıya gelen Ece, Fazilet’in attığı radikal adımla Hazım’a karşı zor durumda kalır. Nil, Selin ve Yasemin’in Fazilet ve kızlarına karşı güçlerini birleştirmesi ise ilk meyvesini Hazım’a oynadıkları oyunla verir. Selin’in zaferi Ece ve Fazilet cephesinde yankıları kolay dinmeyecek bir hezimetle sonuçlanırken, yalı yangın yerine döner. Yağız ve Sinan birbirlerinden habersiz yaşadıkları fırtınalarla aynı sığınağa, annelerinin toprağına sığınırken Yağız’ın itirafı Sinan için sarsıcı olur. Hazan’ın, Yağız’ı Kerime’nin düşmanlığından korumaya çalışması kanlı bir felakete dönüşürken Fazilet’in öğrendiği korkunç bir gerçek taş üstünde taş bırakmaz.