Fazilet Hanım ve Kızları 31. bölüm fragmanında Sinan gerçeklerle yüzleşiyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kerime ve Hazan’ın kavgası Sinan’ı hayatının en karanlık gerçeğiyle yüzleştirirken, Fazilet ise Yasemin’i en zayıf noktasından avlamıştır. Yaşadığı büyük şokla tamamen dağılan Sinan dizginlenmesi mümkün olmayan bir öfke içinde serseri mayın gibidir. Hazan, onun yanlış bir adım atmaması için çırpınırken Sinan’ı zapt etmesi mümkün değildir. Hazım’la yüzleşmeye kararlı olan Sinan’ın gösterdiği tepki büyük bir kaosun başlangıcı olur. Diğer yanda, Sinan ve Hazan arasında büyük bir gerilim olduğunu fark eden Yağız, kardeşi için endişelidir.



Hazan, Sinan’ın Yağız’ı şüphelendirecek bir adım atmasını engellemeye çalışırken Yağız, bir yandan Kerime düğümünün, bir yandan da dibe vuran kardeşine ne olduğunun peşindedir. Fazilet’in avucuna düşen Yasemin, kendine yeni müttefikler bulurken, Fazilet ise zafer sarhoşluğunu bile yaşayamadan Ece’nin derdine düşmüştür. Ece ve Yasin arasındaki buzların erimeye başlaması Fazilet’i alarma geçirir. Yağız, kimsenin beklemediği bir anda Kerime ile ilgili gerçeğe yürürken, Sinan, Hazan’ın tüm çabasına rağmen herkes için çok riskli bir adım atar. Gerçeğe giden yolda atılan bu adımın artık ne Sinan ne de Yağız için geri dönüşü yoktur.