Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm fragmanı – Yasemin’in kızı mı var?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm için nefesler tutuldu. Her hafta başka bir entrikanın yaşandığı Fazilet Hanım ve Kızları en son yılbaşından hemen önce 30 Aralık’ta izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Son bölümde Yasemin’in peşine düşen Fazilet, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Son gelişmelerin ardından yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları 30. bölüm fragmanında odak noktası yine Yasemin oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.

Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez. Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.