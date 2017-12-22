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Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Entrika dozu yüksek sahneleriyle ön plana çıkan Fazilet Hanım ve Kızları’nın son bölümünde Ece'nin mahkemesi herkesi beklenmedik bir olayla karşı karşıya getirdi, finalde ise Gökhan'ın sürpriz adımı şok etti. Peki yeni bölümde neler olacak? Fazilet Hanım ve Kızları 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hürriyet Haber
22.12.2017 - 13:54 | Son Güncelleme :

İkinci sezona hızlı bir giriş yapan Fazilet Hanım ve Kızları yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Kan tahlili sonuçlarının gelmesiyle Yasemin’in büyük oyununun kurbanı olan Ece, cezaevinde zor anlar yaşadı.. Sinan ve Yağız arasında, ayrı saflarda olmanın gerilimi giderek yükselirken, Hazan Sinan’la arasına kalın bir duvar ördü. Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm finaline ise Gökhan'ın hamlesi damga vurdu. Şimdi ise tüm gözler yeni fragmanda. Peki olaylı Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fazilet ve Hazan, Ece’nin masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, Yağız kafasındaki soru işaretlerinin peşindedir. Hazan, karanlık günlerden Sinan’la birbirlerine tutunarak geçeceklerine inanırken onu ağır bir hayal kırıklığı beklemektedir. Sinan’dan beklediği desteği bulamayan Hazan, yanında bir kez daha Yağız’ı bulur.Sinan ve Yağız, babalarına kurulan tuzakta tamamen ayrı saflara ayrılırken Gökhan da Yasemin’le yaşadığı kanlı yüzleşmenin ardından yol ayrımındadır. Geçmişten gelen büyük bir hata, Gökhan’ın yapacağı kritik seçimi daha da karışık bir hale getirir. Fazilet, kızının özgürlüğü için çırpınırken, Ece cezaevinde yaptığı hatalarla ağır bir yüzleşme içindedir. Dışarıda, özgürlüğü için verilen kıran kırana savaşa karşın, Ece’nin seçimi herkesi şoke eder. Ece, kendini cezalandırarak sessizliğe gömülürken, Selin Ece’nin kaderini adalete bırakmayacak kadar nefret doludur. Sinan ve Yağız arasında, ayrı saflarda olmanın gerilimi giderek yükselirken, Hazan Sinan’la arasına kalın bir duvar örer. Mahkeme günü, hafızalardan silinmeyecek olaylarla gelirken, hem Fazilet hem de Egemen’ler cephesi, Gökhan’ın attığı büyük adımla neye uğradıklarını şaşıracaktır.

Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da

Etiketler: Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm , Fazilet Hanım ve Kızları 28. bölüm , dizifragman
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