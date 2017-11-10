Fazilet Hanım ve Kızları 22. bölüm fragmanında Yağız aşkı için çırpınıyor

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümünde Hazan’ın Yağız’a komşu olması, Yağız ve Sinan için altından kalkması kolay olmayan bir şoka dönüşüyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Hazan’ın Yağız’a komşu olması, Yağız ve Sinan için altından kalkması kolay olmayan bir şoka dönüşürken, abi kardeş arasındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükselir. Hazan, Sinan’ın canını yakmak için hiçbir fırsatı kaçırmazken, Yağız için Hazan’ın yanı başında olmasıyla yeni bir duygusal sınav başlamıştır. Yalıdan kovulan Fazilet, ne yapacağını bilemez halde, kızından umudunu kesmeden masumiyetini kanıtlamaya çalışsa da Yasemin, yalıda savunmasız kalmış olan Ece’yi avucunun içine almak için yeni hesaplar peşindedir. Fazilet’in Ece’den yediği darbeler bitmek bilmezken, Yasemin’in tuzağına düşen Ece geri dönüşü olmayan bir yola girmek üzeredir.



Hazan annesinin başına gelenlerden habersiz, kendi intikam oyununda acı ve öfkeyle sınanırken, Sinan için kıskançlığı, Yağız için de çırpındığı çaresiz aşkı saklamak artık imkansızdır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hazan’ın Kerime için uydurduğu mazaret, günlerdir şüphenin pençesinde kıvranan Sinan’ı uç bir noktaya getirirken Yağız, Hazan’ın gazete haberleriyle ilgili yalan söylediğinden emindir.

Sinan’ın tepkisiyle neye uğradığını şaşıran Hazan için, Sinan’ın suçlamalarının altından kalkmak kolay değildir. Hazan, Yağız’ın tüm gerçeği söyle baskısına rağmen, iki kardeş için de söylediklerinin arkasında durmak zorundadır. Diğer yanda Ece’yi Yasin’le birlikte yakalayan Fazilet, bu tuhaf buluşmanın Hazım’ın kulağına gitmesiyle kızının evliliğini korumak için kolları sıvarken, Yasemin’in hedefinde olduğunun farkında bile değildir. Sinan, Yağız ve Hazan arasında tansiyon yükselirken, Sinan’ın ağır suçlamaları Hazan’ı yeni bir yol ayrımına sokar. Gururu ve kalbi kırılan Hazan’ın can acısı ve öfkeyle attığı adım sadece Sinan için değil Yağız için de büyük şok olacaktır.