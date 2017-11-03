Fazilet Hanım ve Kızları 21. bölüm fragmanında Sinan uç noktaya geliyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen heyecanlı dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Hazan’ın Kerime için uydurduğu mazaret, günlerdir şüphenin pençesinde kıvranan Sinan’ı uç bir noktaya getirirken Yağız, Hazan’ın gazete haberleriyle ilgili yalan söylediğinden emindir.

Sinan’ın tepkisiyle neye uğradığını şaşıran Hazan için, Sinan’ın suçlamalarının altından kalkmak kolay değildir. Hazan, Yağız’ın tüm gerçeği söyle baskısına rağmen, iki kardeş için de söylediklerinin arkasında durmak zorundadır. Diğer yanda Ece’yi Yasin’le birlikte yakalayan Fazilet, bu tuhaf buluşmanın Hazım’ın kulağına gitmesiyle kızının evliliğini korumak için kolları sıvarken, Yasemin’in hedefinde olduğunun farkında bile değildir. Sinan, Yağız ve Hazan arasında tansiyon yükselirken, Sinan’ın ağır suçlamaları Hazan’ı yeni bir yol ayrımına sokar. Gururu ve kalbi kırılan Hazan’ın can acısı ve öfkeyle attığı adım sadece Sinan için değil Yağız için de büyük şok olacaktır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hazan, Kerime’den aklının almadığı sırrı öğrenirken, Fazilet ve Ece’nin büyük sırrı ise Yağız’ın ellerindedir ve Egemen kardeşlerin Ece’nin yalanıyla zaman kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Büyük yüzleşme Fazilet ve Ece için yıkıcı olur. Hazan’ın Egemen’lerle iş birliği yapması Fazilet ve Ece’ye bir darbe daha vururken Hazan, gerçeğin peşindedir. Yasin ve Selin’in de yalıya çağrılmasıyla olaylar çığırından çıkar. Çaresizlik Fazilet’in elini kolunu bağlarken, işlerin hızla çirkinleşmesi Hazan’ı annesi ve kardeşine karşı zor durumda bırakır. Fazilet ve Ece için yolun sonu gözükürken yalıya düşen bomba olayların seyrini kökünden değiştirir. Diğer yanda, Sinan ve Yağız arasındaki üstü kapalı Hazan gerilimi artık Hazan’ın kayıtsız kalamayacağı bir hal alırken iki kardeşle ilgili bildiği sır, Hazan’ı aklının ucundan bile geçmeyen bir yol ayrımına götürür. Hazan’ın kararı üçlü arasındaki dengeleri geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir.