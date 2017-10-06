Fazilet Hanım ve Kızları 17. bölüm fragmanında dengeler değişiyor

Ekranların herkes tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Hazan, Sinan ve Yağız arasında kardeşliklerini sınayan ilk sınav haline gelirken, iki kardeş arasında yaşattığı gerilimden habersiz Kerime’nin büyük sırrının peşindedir. Bulduğu gazete haberlerine kafayı takmış olsa da sır perdesini aralaması kolay olmayacaktır. Cenazede linçten zor kurtulan ve hayatının dehşetini yaşayan Ece, istemeden de olsa Egemen yalısında kopacak olan büyük fırtınanın fitilini ateşler. Hazım ve Selin arasında Ece ve Yasin yüzünden yaşanan büyük yüzleşme, Yağız’ı babasıyla bir kez daha karşı karşıya getirir.
Kerime’nin varlığı ile değişen dengeler Fazilet’in tüm hesaplarını alt üst ederken, Yağız kardeşi için yalıdaki herkesi etkileyecek yeni bir adım atar.
Öte yandan, Sinan ve Yağız arasındaki gerilimin farkında bile olmayan Hazan, Kerime düğümünü çözmek için Yağız’la işbirliği yapmaya karar verir. Yaşadıklarının acısını babasından ve Ece’den çıkarmaya kararlı olan Selin, intikam planı için harekete geçerken, Ece ise bir gövde gösterisine çevirmek istediği düğünün hazırlıkları içindedir. Ancak yılın düğünü zihinlerden kolay silinmeyecek trajik skandallara gebedir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Selin, yaşadığı buhran sonucunda Ece’yi boğmaya kalkar. Bu olay yalıda şok etkisi yaratır.
Ece’nin yardımına Hazım ve Fazilet koşarken Selin daha fazla yalıda kalamayacaktır. Selin’e açılan kapı ise onun bundan sonraki kaderini belirleyecektir.
Fazilet ise yaşanan bu olaydan sonra Ece’yi Egemenlerin eline bırakmamakta kararlıdır.
Yalının yeni hanımı hakkettiği saygıyı görecektir.Fazilet bu yolda önüne çıkan engelleri tanımayacaktır.
Yağız evlilik sonrası dağılan kardeşlerini toplamak için uğraşırken hesapta olmayan bir ayrılık haberi gündemlerine bomba gibi düşer. Ama asıl bomba Yağız ve Hazan’ın birlikte geçirdiği zamana şahit olan Sinan’la patlayacaktır.
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