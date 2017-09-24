Fazilet Hanım ve Kızları 16. yeni bölüm fragmanında Ece öldü mü?

Fazilet Hanım ve Kızları yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Sezonunun açılışını olaylı bir şekilde yapan Fazilet Hanım ve Kızları ‘nın son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Hazan, tüm gücüyle kardeşini girdiği yanlış yoldan döndürmek için çabalarken; Egemen kardeşler babalarının yaptığı şey karşısında yıkıldı. En büyük tepki ise Selin’den geldi. Annesinin yatağında başka birini görmeye tahammül edemeyen Selin, Ece’yi öldürmeye karar verdi. Selin’in Ece’yi boğmaya çalıştığı anlara tanık olan izleyiciler şimdi heyecanla 16. bölümü bekliyor. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm Ece ölecek mi? İşte ilk görüntüler!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ece ve Hazım’ın şok evliliği Hazan ve tüm Egemen’ler için yıkıcı odu. Akıl almaz nikaha tanık olan Hazan, Yağız ve Sinan şaşkınlık ve öfkelerini farklı hedeflerden çıkarırken, yalıda kopan kıyamet gelecek fırtınalı günlerin habercisiydi. Hazan, tüm gücüyle kardeşini bu çılgınlıktan kurtarmak için savaşırken, Ece’nin tavrı hem ablası hem de annesi için sarsıcı oldu. Kızının attığı imza ile hayallerine kavuşan Fazilet, kendini bir anda iki kızı arasında bulurken, Hazım’ın çocuklarından aldığı tepki, korkularının da ötesindeydi. Egemen kardeşler, babalarıyla köprüleri atarken herkes kendi yolunda, kendi fırtınasına yürür. Kim ne derse desin kardeşinin bu evliliği kendi rızasıyla yaptığına inanmak istemeyen Hazan düğümü tek başına çözemeyeceğinin farkındaydı. yardım istemek için uzandığı el ise bambaşka bir yola girmişti. Hazım ve Ece evliliği, Yağız, Hazan ve Sinan arasındaki dengeleri de kaçınılmaz şekilde sarstı. Şok evliliğe olan tepkiler dalga dalga yükselirken işler Ece için tehlikeli bir noktaya vardı.