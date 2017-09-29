Fazilet Hanım ve Kızları 16. bölüm fragmanı... Ece öldü mü?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yeni bölümleriyle diziseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Entrika dozu yüksek sahneleriyle ön plana çıkan Fazilet Hanım ve Kızları'nın yarın akşam yayınlanacak olan bölümünde en çok merak edilen konu Ece'nin ölüp ölmediği... İşte genç kızın akıbetini gözler önüne seren Fazilet Hanım ve Kızları 16. bölüm fragmanı ve özeti!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin, yaşadığı buhran sonucunda Ece’yi boğmaya kalkar. Bu olay yalıda şok etkisi yaratır. Ece’nin yardımına Hazım ve Fazilet koşarken Selin daha fazla yalıda kalamayacaktır. Selin’e açılan kapı ise onun bundan sonraki kaderini belirleyecektir.

Fazilet ise yaşanan bu olaydan sonra Ece’yi Egemenlerin eline bırakmamakta kararlıdır. Yalının yeni hanımı hakkettiği saygıyı görecektir.Fazilet bu yolda önüne çıkan engelleri tanımayacaktır.

Yağız evlilik sonrası dağılan kardeşlerini toplamak için uğraşırken hesapta olmayan bir ayrılık haberi gündemlerine bomba gibi düşer. Ama asıl bomba Yağız ve Hazan’ın birlikte geçirdiği zamana şahit olan Sinan’la patlayacaktır.