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    Fazıl Say, Taner Akyol ve Serenad Bağcan aynı sahnede

    BERLİN
    26.09.2017 - 14:37 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:37

    Fazıl Say ve Taner Akyol Almanya'nın en önemli müzik salonlarından Berlin Filarmoni’de aynı sahneyi paylaşacak. Bin kişilik salonda biletlerin yüzde 80’i şimdiden satıldı.

    TÜRKİYE'nin dünyaca ünlü sanatçısı Fazıl Say, Almanya'da konser verecek. Berlin Filarmoni'de gerçekleşecek konserde Fazıl Say dışında Serenad Bağcan ve Taner Akyol ile grubu da sahne alacak. Berlin Filarmoni'deki konserde üç bölümden oluşacak. Davetliler Fazıl Say ile Serenad Bağcan'dan türküler dinleyecek. Aynı gece Almanya'nın tanınan bağlama ustası Taner Akyol da sahne alacak. Taner Akyol 'Alevilerden Kalan' albümünden ilk kez eserler okuyacak. Akyol'a sahnede Yunan ve Alman müzisyenler eşlik edecek. Aynı gece Fazıl Say ve Serenad Bağcan ikilisi Taner Akyol Trio'suyla da eserler seslendirecek. Almanya'nın en önemli sahnelerinden Berlin Filarmoni'deki konserin biletleri büyük ilgi görüyor. Bin kişi kapasiteli salonda gerçekleşecek konserin şimdiye kadar yaklaşık 800 bileti satıldı. 29 Eylül Cuma akşamı yapılacak konserin biletleri evant.de adresinden satılıyor.

    Etiketler: Fazıl Say , Taner Akyol , Serenad Bağcan , Berlin Filarmoni
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