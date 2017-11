Fazıl Say, aklıyla konuşuyor!

Konserden konsere koşturan, tuşlara dokunurken bizlere birçok duyguyu hissettiren Fazıl Say bu kez anılarını, turne hayatını, iç dünyasını anlattığı cümleleriyle kalplerimize, yaşamımıza, düşüncelerimize dokunuyor.Say, iyiye olan özlemi “çok” anlatıyor dediği son kitabı ‘Akılla Bir Konuşmam Oldu’ ile ilgili olarak şunları söylüyor.

Dünya ve memleketim üzerine düşüncelerim var !

“Ben bir edebiyatçı değilim, müzisyenim. Ve "Edebiyatçı olma" gibi bir iddiam yok.Bu kitabımda; kendi hayatımdan aktardıklarım, anılarım, yaşadığım zorlu turne hayatım, iç dünyam, sanatçı olmanın ruhu, kendini motive etme üzerine yazılarım yer alıyor. Bestelerim üzerine açıklamalarım, fikirlerim, kimi zaman Atatürk, Nâzım Hikmet gibi beni çok etkileyen isimler, sanatçılar, dünya ve memleketim üzerine düşüncelerim var.Kimi zaman da müzik ve kültür üzerine fikirlerim, Türkiye'de yaşadığım sıkıntılar ve bunlara ürettiğim çözümler...

İnsan iyi hissederse iyi yaşar !

Ayrıca bu yazılar arasında; sanatçı olmak, müzik çerçevesinde doğu ve batı üzerine pek çok fikir ve kişisel görüş bulabileceksiniz.İnsan iyi hissederse iyi yaşar.“İyi” ile sarmalandığında iyi şeyler üretir.İyi hissetmeyi, iyiye inanırsa bulur. “İyi”yi kimi insan Tanrı’da bulur, kimisi meleklerde.Kimisi çiçeklerde, kimisi ağaçlarda.Kimisi aşkta, kimisi sevgilide, kimisi çocuklarda, kimisi müzikte, kimisi fizikte.İyiden aldığımız güç ile yaşarız.

İyinin dokunduğu yerden filizleniriz !

İyiden aldığımız güç ile yaptıklarımız “umut” olur diğer insanlar için de.Umutlar olmadan da yaşanmaz ki.Evrendeki “iyi” bir aracı olur bir yerden dokunur, kimi zaman değişir, başka aracı ile dokunur, evrende iyi vardır, kötülerle dolu bir dünyada umudumuzu kaybetmeyelim bir saniye bile. Bu, yaşamayı iyi var eder, iyi de her an yanı başımızdadır. Einstein der ki: “Aslında her insan yeteneklidir, ancak bu yeteneğin keşfi ve değerlendirilmesi, dünya üzeri bu tamamı yanlış sistemde yok oluyor; öyle ki, bir balıktan ağaca tırmanmasını bekliyoruz.”

Kültür insanının kitabı !

Bu kitabımda; içine girdiğim tartışmalara bugünkü bakış açım, uğradığım haksızlıklar, bana açılan davalar üzerine düşüncelerim de var. Bu kitap; bir kültür insanının kitabıdır.Çalışkanlık, ilerleme, üretim, yetenek ve bilgiye değer veren bir bakış açısı ile insanları, çocukları ve gençleri müzik yapmaya motive etmek isteyen bir kitaptır.Samimi ve dürüst yazdığımı düşünüyorum. Burada gençlere örnek olmaya çalışan, müzik için yaşayan, müziği tüm insanlara anlatmaya gayret eden bir Fazıl var.Hem besteci, hem yorumcu, hem de fikirleri ile felsefesini aktarmaya çalışan müzisyen dostunuz Fazıl...Yıllardır sosyal medyada pek çok makale yayınladım. Bu kitap için biraz onları derleyip toparladım. Yazıların bir kısmını, sosyal medya takipçilerim biliyorlar. Bu yazılara yeni yazılar ekledim.Kitap çok iyi editörlerin elinden geçti. Hızlı okunur ve kolay kavranır bir aşamaya vardı.Şöyle bir hissiyattayım; belki 8-10 yılda bir yazacaklarım ve fikirlerim yoğunlaşır, anlatacaklarım artar o zaman yazmaya ve bu kitapta olduğu gibi yazarak paylaşmaya ihtiyaç duyarım.

Dünya mükemmel olmadığı için sanat var !

Son olarak şunu da eklemek isterim; Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. İnsanlığın ve insanların tek beklentisi, tek amacı; içinde çıkar ve savaş olmayan siyasetler ile yönetilmek. Bu beklenti bir hasrete dönüşüyor. İyi ve güzel günlere dönmek istiyor herkes.Müzik sanatı; iyiyi ve güzeli yaratmak için var. Tarkovski; "Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır" der.Belki mükemmel bir dünya hiçbir zaman olmayacak. Ama hür, eşit, doğal ve mutlu olmayı hepimiz çok özlüyoruz.Sanat, dünya üzeri pek çok kötülüğe karşı, savaşlara, ölümlere karşı, insanoğluna umut olmuştur, resim ile, müzik ile, dans ile, şiirler ile, heykeller ile. Umuttur sanat. Mozart umuttur. Chagall umuttur. Nâzım Hikmet umuttur. Yaşar Kemal umuttur. İyinin dokunduğu yerden filizlenen yeteneklerini geliştirerek ürettiler ve kimsenin yapamadığını yaptılar.

Evrendeki iyiden asla vazgeçme !

Tabular ve önyargılar ile insanlar birbirini düşman ilan ediyor. Çok da iyi bir dünya değil aslında burası. Yine de umutlarınızı yok etmeyin. Bu evrende iyi de var.Çok yakın bir orkestra şefi dostum, çok ünlü bir Amerikalı müzisyen, 10 yıl kadar önce kanser vakalarının en ilginç örneklerinden birini yaşadı.4. derece pankreas ve metastazları 4. derece akciğer, 4. derece karaciğer... hepsi bir bütün. Bir buçuk yıl kadar süren bir mücadeleyi kazandı. Yendi kanseri. En zorunu.O da hep der: “Evrendeki iyiden asla vazgeçme”Sabırlı ol. Güçlü ol.İçine çek nefesi. Hayatı.İyiyi içine çek. Bu kitap, işte bu iyiye olan özlemi “çok” anlatır.”