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Faytona binme atlar ölüyor!

Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği yine çektiği farkındalık filmleriyle ,gönüllü onlarca sanatçı ile birlikte, çok çarpıcı bir farkındalık kampanyasına imza atıyor.

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 15:13:00

Yönetmenliğini Çağatay Kaya'nın üstlendiği, Melissa Şenolsun, Melis Birkan, Aslı Tandoğan, Ayça Varlıer ve Özge Özder 'in yer aldığı iki filmin yapımını Ptot Film ve Işıl Ege gerçekleştirdi, müziklerini ise Barış Manisa üstlendi. Selçuk Yöntem ve Levent Üzümcü ise filmlerin seslendirmelerini yaparak destek verdi. İki ayrı farkındalık filmi çeken dernek, aynı zamanda  change.org sitesi üzerinden başlatılan "Faytona binme, atlar ölüyor!"  imza kampanyasına destek çağrısı yaparak atlı faytonların kaldırılmasını, yerine acilen elektrikli faytonların kullanılmasını talep ediyor. Kampanyayı bir çok sanatçı sosyal medyadan paylaştı ve kampanya binlerce destek aldı.

"Sadece İstanbul Adalar’da her yıl 400 ’den fazla at, bakımsızlık, kötü muamele, uygunsuz yaşam koşulları, fayton kazaları, sakatlanmalar, ve mezbahaya gönderilmeleri sonucunda acı çekerek yaşamını yitiriyor. Atların birçoğu fayton kazalarında ölümcül darbelerle kıvranarak son nefesini verirken, bazıları da bakımı külfet geldiğinden, kışın ormana terk edilerek bakımsızlıktan can veriyor. Bir at, ortalama 25 sene yaşayabiliyorken, faytona koşulan atlar yaşam koşullarının ağırlığı nedeniyle en fazla 2 yıl yaşayabiliyorlar. Sonu hep aynı olan ağrılı ve acılı bir ölüme mahkûm ediliyorlar. Doğal olmayan bir şekilde yaşamını yitiren, ölürken bile paraya dönüştürülen atların yerine, tıpkı köle pazarında olduğu gibi başka atlar getiriliyor. "Her gün haberlerde yada sosyal medyada gördüğümüz acı dolu görüntülere daha fazla tepkisiz kalamazdık, yine onlara göz kulak olmak için yola çıktık" diyen dernek sanatçıları, kampanyaya vicdan sahibi herkesten destek beklediklerini açıkladı ve ekledi;

"Atlara yaşatılan zulümü, beraberinde getirdiği ölümleri  her fırsatta belgeleriyle dile getirerek faytonculuğun kaldırılması konusunda yapılan tüm başvurular ve görüşmeler, farkettik ki ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır.

Çok ağır bir zulüm sistemi ile ayakta duran faytonculuk derhal yasaklanmalı ve faytonlarda çalıştırılan tüm atların yaşam hakları güvence altına alınarak,ömürlerinin sonuna kadar yaşamsal ihtiyaçlarının giderileceği, her türlü tehlikeden ve tehditten uzak bir şekilde özgürce yaşayacakları bir tesis ve barınakta yaşamaları sağlanmalıdır.

Adalar’ın ulaşım sorunu için atların kullanılmadığı, Adalar'ın yapısına, doğaya ve ekolojik sisteme dost ,modern elektrikli faytonların uygulamaya koyulmasını acil olarak talep ediyoruz.Bugüne kadar işsiz kalacaklarını dile getirerek faytonların kaldırılmasına karşı çıkan faytonculara da ,elektrikli faytonlar ile iş istihdamı yaratılmasını talep ediyoruz.

Talebimiz, "daha az fayton” veya “fayton atları için daha iyi yaşam koşulları" değil, atlı faytonların tamamen kaldırılmasıdır. Talebimiz, atlara özgürce yaşam hakkının, yani her canlının doğuştan sahip olduğu ve gerek uluslararası sözleşmeler gerekse ulusal mevzuat ile devletçe de güvence altına alınmış olan en temel hakkın derhal geri verilmesidir.

Yetkililerin, yıllardır binlerce atın hayatını kaybettiği, çok ağır koşullarda çalıştırıldığı, sakatlandığı atlı faytonların, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de tamamen yasaklanması için yetkilerini kullanarak harekete geçmesini rica ediyoruz." #faytonabinmeatlarölüyor

 

 

 

 

Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:35:43
Etiketler: atlara yaşatılan zulme hayır , Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği , keyif
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