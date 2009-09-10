Favori Galatasaray mÄ±?

AslÄ±nda beklentiler de bu yÃ¶ndeydi.

Ve sezonun ilk kÄ±rÄ±lma noktasÄ± geldi Ã§attÄ±.

Hem Galatasaray hem de BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Ã¶nemli bir karÅŸÄ±laÅŸma...

Ancak siyah-beyazlÄ±lar iÃ§in maÃ§ daha kritik...

Ali Sami Yen'den puansÄ±z dÃ¶nen bir BeÅŸiktaÅŸ, ligde ummadÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde geride kalabilir. Belki ligin baÅŸÄ±nda bunun pek bir Ã¶nemi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Fakat Åžampiyonlar Ligi'nin baÅŸlamasÄ± ile maÃ§ temposu artacaÄŸÄ± iÃ§in beklenmedik puan kayÄ±plarÄ± yaÅŸanabilir.

Galatasaray ise BeÅŸiktaÅŸ'a oranlaÂ stresi daha az bir maÃ§a Ã§Ä±kacak. Ligde kayÄ±psÄ±z olmasÄ± ve Avrupa Ligi'nde kolay bir grupta olmasÄ± iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Stres aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸerlendirirsek evet Galatasaray bir adÄ±m Ã¶nde... Fatih Kaya yazÄ±yor Â



GeÃ§elim...

Geride kalan 4 karÅŸÄ±laÅŸmaya gÃ¶re deÄŸerlendirelim...



1 BÃ¶lge...

Galatasaray 4 haftadÄ±r savunmasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸken kullandÄ±...

Sabri, UÄŸur UÃ§ar, Servet, GÃ¶khan Zan, Emre AÅŸÄ±k, Emre GÃ¼ngÃ¶r, Hakan Balta ilk 11 de gÃ¶rev aldÄ±...

4 maÃ§ta 4 kez aÄŸlarÄ± havalanan Galatasaray, bu gollerin 2'sini kendi sahasÄ±nda yedi...

Rakibine 14 kez gol pozisyonu verirken, kalesinde 17'si isabetli 42 ÅŸut gÃ¶rdÃ¼...

YediÄŸi goller;

1 PenaltÄ±,

1 Ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±,

1 KÃ¶ÅŸe vuruÅŸu,

1 Yan orta...

Gollerin 2'si ayak, 2'si kafa ile geldi...

Ä°Ã§erde ve dÄ±ÅŸarÄ± da yenilen gol sayÄ±sÄ± eÅŸit. Ä°ki.

Bir kez de yenik duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼...

Galatasaray'Ä±n henÃ¼z tam olarak oturmuÅŸ bir mÃ¼dafaa diziliÅŸi yok...

Belki tahta Ã¼zerinde bu isimlerim kim olduÄŸunu biliyoruz, ancak henÃ¼z bu Lig'e yansÄ±madÄ±.



BeÅŸiktaÅŸ'ta ise bu sayÄ± 6'yÄ± geÃ§miyor.

Erhan GÃ¼ven, Ä°brahim KaÅŸ, Sivok, Ferrari, Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± ve Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez...

SavunmanÄ±n gÃ¶beÄŸinde sÃ¼rekli oynayan Sivok ve Ferrari 2'lisi, 4 maÃ§ta sadece bir kez geÃ§it verdi.

BeÅŸiktaÅŸ mÃ¼dafaasÄ±, tÃ¼m maÃ§lar da rakiplerine sadece 8 kez gol pozisyonu ÅŸansÄ± verdi.

Kalesinde 44 ÅŸut gÃ¶rÃ¼rken bunlarÄ±n 7 tanesi kaleyi buldu.

YediÄŸi tek gol Ä°brahim AkÄ±n'Ä±n kiÅŸisel yetenekleri ile attÄ±ÄŸÄ± gol...

BeÅŸiktaÅŸ, Sivok ve Ferrari'nin uyumu ve sert savunmasÄ± ile Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.



2. BÃ¶lge

Ev sahibi Galatasaray, 4-3-3 diziliÅŸi ile mÃ¼cadele ediyor.

Orta saha da yer alan isimler;

Arda Turan, Ayhan Akman, Mustafa Sarp, Mehmet Topal ve BarÄ±ÅŸ...

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Galatasaray, Ayhan, Mustafa ve Arda Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ ile maÃ§a baÅŸlayacak...

Mustafa Sarp'Ä±n Ã§abuk uyum saÄŸlamasÄ± Galatasaray iÃ§in bÃ¼yÃ¼k avantaj...

Ayhan'Ä±n sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tamamen sona ermesi ve tekrar forma ÅŸansÄ± bulmasÄ±yla iyi bir uyum iÃ§inde olan bu ikili yeniden sahada olacak...

Ve maÃ§Ä±n Galatasaray iÃ§in kilit oyuncusu Arda...

Oyunun her alanÄ±nda Ã§ok etkili iÅŸler yapÄ±yor...



BeÅŸiktaÅŸ, 4-2-3-1 diziliÅŸi ile sahaya Ã§Ä±kÄ±yor.

Fink ve Ernst sÃ¼rekli olarak ilk onbir de kendilerine yer buldu.

Genelde oturmuÅŸ bir dÃ¼zeni var.

Siyah-beyazlÄ±larÄ±n orta alanÄ± basit bir oyun anlayÄ±ÅŸÄ± ile topu tek pasla hÃ¼cuma aktarma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ile oynuyor.

Burada BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Ã¶nemli nokta Fink ve Ernst'in Ã¶nÃ¼nde oynayacak 3. isim... Bu isim Tabata olursa BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oyun dÃ¼zeni deÄŸiÅŸebilir.

Kritik maÃ§lar da sÃ¼rpriz yapmayÄ± sever Denizli... Hafta arasÄ± konuÅŸmalarÄ±nda da bunun sinyalini verdi.

Bu sebepten Fink ve Ernst'in Ã¶nÃ¼nde oynayacak oyuncunun Tello olacaÄŸÄ±nÄ± varsayÄ±yorum.



Galatasaray hem Ã¼retken hem de mÃ¼cadeleyi seven bir orta sahaya sahipken, BeÅŸiktaÅŸ'ta mÃ¼cadele yÃ¶nÃ¼ kuvvetli Ã¼retkenliÄŸi zayÄ±f bir orta saha gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Orta alanlarda Galatasaray, Arda faktÃ¶rÃ¼ ile bir adÄ±m Ã¶nde...



3. BÃ¶lge

Ä°statistikler Galatasaray'Ä±n bitirici bir takÄ±m olduÄŸunu gÃ¶steriyor.

Ä°leri uÃ§ta Kewel, Keita, Baros, Nonda, AydÄ±n YÄ±lmaz, Elano isimleri sÃ¼rekli olarak forma ÅŸansÄ± buluyor...

Rakamlar...

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 4 maÃ§ta rakip kalelere 24'Ã¼ isabetli, 53 ÅŸut gÃ¶nderdi...

26 kez gol pozisyonu Ã¼retti...

2 tanesi penaltÄ±, 2 tanesi de rakip oyuncularÄ±n kendi kalelerine attÄ±ÄŸÄ± goller olmak Ã¼zere aÄŸlara 13 gol bÄ±raktÄ±.

31 kez kÃ¶ÅŸe vuruÅŸu kullandÄ±, 3 kez golle tanÄ±ÅŸtÄ±. (Makakula kendi kalesine)

Birer kez ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸut ve serbest vuruÅŸtan gelen orta ile skor Ã¼retti.

Gollerin 8'i ayakla, 3 ise kafa vuruÅŸu ile geldi...



BeÅŸiktaÅŸ cephesinde hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ bitiricilik yÃ¶nÃ¼nden Ã§ok etkisiz kaldÄ±.

HÃ¼cumda Holosko, Bobo, Nihat, Yusuf, Nobre ve Serdar forma ÅŸansÄ± buldu.

Rakamlar...

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 67 ÅŸutunun 23'Ã¼ kaleyi buldu.

Rakip kalede 19 kez gol pozisyonu Ã¼retmesine raÄŸmen 3 kez sonuca gidebildi...

Ä°ÅŸin garip tarafÄ± 3 golÃ¼n 2'sinin ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan Fink ve Tello'dan gelmesi...

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Galatasaray'dan 15 kez fazla kaleyi yoklamasÄ± ÅŸutÃ¶r kimliÄŸini ortaya Ã§Ä±kartÄ±yor.



SonuÃ§

Galatasaray adÄ±na maÃ§Ä±n kilit adamÄ± Arda... BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray'Ä± gol yollarÄ±n da durdurmak istiyorsa, Arda'yÄ± iyi marke etmesi gerekiyor...

Keita Ã§ok hareketli bir futbolcu fakat Arda kadar Ã¼retken deÄŸil...

AynÄ± zamanda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lar iÃ§in duran toplar da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor...

BeÅŸiktaÅŸ yan toplardan geÃ§it vermezse kolay kolay gol yemez...



BeÅŸiktaÅŸ'ta ise Ã¶ne Ã§Ä±kan bir isim yok.

Hemen hemen bÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±n performansÄ± Ã§ok Ã¶nemli...

Kara kartalÄ±n gole gidebileceÄŸi en kestirme yol ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda atacaÄŸÄ± ÅŸutlar olabilir...

Tello, Fink ve Nihat ile ÅŸutlar denerse sonuca ulaÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir ihtimal olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor...

Gole giden bir diÄŸer yol ise kontra atak futbolunu seven, Holosko ve Nihat'tan geÃ§iyor...

Ã–nde yakalanacak Galatasaray savunmasÄ±nÄ±n arkasÄ±na atÄ±lacak uzun toplarÄ±n birÃ§oÄŸu bÃ¼yÃ¼k tehlike yaratÄ±r.



KÃ¢ÄŸÄ±t Ã¼zerinde Galatasaray favori gibi gÃ¶zÃ¼kse de, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kazanmasÄ± bana daha kolay gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.