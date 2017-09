Favori Galatasaray mÄ±?

Aslında beklentiler de bu yöndeydi.

Ve sezonun ilk kırılma noktası geldi çattı.

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş için önemli bir karşılaşma...

Ancak siyah-beyazlılar için maç daha kritik...

Ali Sami Yen'den puansız dönen bir Beşiktaş, ligde ummadığı şekilde geride kalabilir. Belki ligin başında bunun pek bir önemi görünmüyor. Fakat Şampiyonlar Ligi'nin başlaması ile maç temposu artacağı için beklenmedik puan kayıpları yaşanabilir.

Galatasaray ise Beşiktaş'a oranla stresi daha az bir maça çıkacak. Ligde kayıpsız olması ve Avrupa Ligi'nde kolay bir grupta olması işlerini kolaylaştırıyor.

Stres açısından değerlendirirsek evet Galatasaray bir adım önde... Fatih Kaya yazıyor



Geçelim...

Geride kalan 4 karşılaşmaya göre değerlendirelim...



1 Bölge...

Galatasaray 4 haftadır savunmasını değişken kullandı...

Sabri, Uğur Uçar, Servet, Gökhan Zan, Emre Aşık, Emre Güngör, Hakan Balta ilk 11 de görev aldı...

4 maçta 4 kez ağları havalanan Galatasaray, bu gollerin 2'sini kendi sahasında yedi...

Rakibine 14 kez gol pozisyonu verirken, kalesinde 17'si isabetli 42 şut gördü...

Yediği goller;

1 Penaltı,

1 Ceza sahası dışı,

1 Köşe vuruşu,

1 Yan orta...

Gollerin 2'si ayak, 2'si kafa ile geldi...

İçerde ve dışarı da yenilen gol sayısı eşit. İki.

Bir kez de yenik duruma düştü...

Galatasaray'ın henüz tam olarak oturmuş bir müdafaa dizilişi yok...

Belki tahta üzerinde bu isimlerim kim olduğunu biliyoruz, ancak henüz bu Lig'e yansımadı.



Beşiktaş'ta ise bu sayı 6'yı geçmiyor.

Erhan Güven, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İsmail Köybaşı ve İbrahim Üzülmez...

Savunmanın göbeğinde sürekli oynayan Sivok ve Ferrari 2'lisi, 4 maçta sadece bir kez geçit verdi.

Beşiktaş müdafaası, tüm maçlar da rakiplerine sadece 8 kez gol pozisyonu şansı verdi.

Kalesinde 44 şut görürken bunların 7 tanesi kaleyi buldu.

Yediği tek gol İbrahim Akın'ın kişisel yetenekleri ile attığı gol...

Beşiktaş, Sivok ve Ferrari'nin uyumu ve sert savunması ile öne çıkıyor.



2. Bölge

Ev sahibi Galatasaray, 4-3-3 dizilişi ile mücadele ediyor.

Orta saha da yer alan isimler;

Arda Turan, Ayhan Akman, Mustafa Sarp, Mehmet Topal ve Barış...

Büyük olasılıkla Galatasaray, Ayhan, Mustafa ve Arda üçlüsü ile maça başlayacak...

Mustafa Sarp'ın çabuk uyum sağlaması Galatasaray için büyük avantaj...

Ayhan'ın sakatlığının tamamen sona ermesi ve tekrar forma şansı bulmasıyla iyi bir uyum içinde olan bu ikili yeniden sahada olacak...

Ve maçın Galatasaray için kilit oyuncusu Arda...

Oyunun her alanında çok etkili işler yapıyor...



Beşiktaş, 4-2-3-1 dizilişi ile sahaya çıkıyor.

Fink ve Ernst sürekli olarak ilk onbir de kendilerine yer buldu.

Genelde oturmuş bir düzeni var.

Siyah-beyazlıların orta alanı basit bir oyun anlayışı ile topu tek pasla hücuma aktarma düşüncesi ile oynuyor.

Burada Beşiktaş için önemli nokta Fink ve Ernst'in önünde oynayacak 3. isim... Bu isim Tabata olursa Beşiktaş'ın oyun düzeni değişebilir.

Kritik maçlar da sürpriz yapmayı sever Denizli... Hafta arası konuşmalarında da bunun sinyalini verdi.

Bu sebepten Fink ve Ernst'in önünde oynayacak oyuncunun Tello olacağını varsayıyorum.



Galatasaray hem üretken hem de mücadeleyi seven bir orta sahaya sahipken, Beşiktaş'ta mücadele yönü kuvvetli üretkenliği zayıf bir orta saha görünüyor.

Orta alanlarda Galatasaray, Arda faktörü ile bir adım önde...



3. Bölge

İstatistikler Galatasaray'ın bitirici bir takım olduğunu gösteriyor.

İleri uçta Kewel, Keita, Baros, Nonda, Aydın Yılmaz, Elano isimleri sürekli olarak forma şansı buluyor...

Rakamlar...

Sarı-kırmızılılar 4 maçta rakip kalelere 24'ü isabetli, 53 şut gönderdi...

26 kez gol pozisyonu üretti...

2 tanesi penaltı, 2 tanesi de rakip oyuncuların kendi kalelerine attığı goller olmak üzere ağlara 13 gol bıraktı.

31 kez köşe vuruşu kullandı, 3 kez golle tanıştı. (Makakula kendi kalesine)

Birer kez ceza sahası dışından şut ve serbest vuruştan gelen orta ile skor üretti.

Gollerin 8'i ayakla, 3 ise kafa vuruşu ile geldi...



Beşiktaş cephesinde hücum gücü bitiricilik yönünden çok etkisiz kaldı.

Hücumda Holosko, Bobo, Nihat, Yusuf, Nobre ve Serdar forma şansı buldu.

Rakamlar...

Beşiktaş'ın 67 şutunun 23'ü kaleyi buldu.

Rakip kalede 19 kez gol pozisyonu üretmesine rağmen 3 kez sonuca gidebildi...

İşin garip tarafı 3 golün 2'sinin ceza sahası dışından Fink ve Tello'dan gelmesi...

Beşiktaş'ın Galatasaray'dan 15 kez fazla kaleyi yoklaması şutör kimliğini ortaya çıkartıyor.



Sonuç

Galatasaray adına maçın kilit adamı Arda... Beşiktaş, Galatasaray'ı gol yolların da durdurmak istiyorsa, Arda'yı iyi marke etmesi gerekiyor...

Keita çok hareketli bir futbolcu fakat Arda kadar üretken değil...

Aynı zamanda sarı-kırmızılar için duran toplar da büyük önem taşıyor...

Beşiktaş yan toplardan geçit vermezse kolay kolay gol yemez...



Beşiktaş'ta ise öne çıkan bir isim yok.

Hemen hemen bütün oyuncuların performansı çok önemli...

Kara kartalın gole gidebileceği en kestirme yol ceza sahası dışında atacağı şutlar olabilir...

Tello, Fink ve Nihat ile şutlar denerse sonuca ulaşması büyük bir ihtimal olarak görünüyor...

Gole giden bir diğer yol ise kontra atak futbolunu seven, Holosko ve Nihat'tan geçiyor...

Önde yakalanacak Galatasaray savunmasının arkasına atılacak uzun topların birçoğu büyük tehlike yaratır.



Kâğıt üzerinde Galatasaray favori gibi gözükse de, Beşiktaş'ın kazanması bana daha kolay görünüyor.