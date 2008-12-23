Kadir Esaspehlivan yazıyor

Daha doğrusu bütün spor dallarının kendine göre nizami faulleri vardır.Biz antrenörler, öğrencilerimize tekniği ve taktiği öğrettiğimiz spor dalının taktik anlayışı içersinde de, rakibe ne zaman, nerede, nasıl faul yapılacağını, hangi faulleri yapacağını, hangi faulleri asla yapmayacağını da öğretmekteyiz. Bunun amacı; rakibe avantaj vermemektir. Çekmeler, itmeler, engellemeler, düşürmeler vs.Sizlere çok önemli bir örnek vermek istiyorum.

Turnuva maçlarının finallerinde veya şampiyonluğu etkileyecek son bir maça çıkıyorsak ve rakip oyuncu maçın son dakikalarında tek başına gole gidiyorsa, burada her şeyi göze alıp o oyuncuyu nizami bir faul ile durdurmak zorundayız. Penaltı olsun, kırmızı kart görelim hiç önemli değil. Çünkü penaltıda olsa dışarı atar ya da kaleci kurtarır diye bir umut daha vardır her zaman. Ama bunun yanında rakibi sakatlayacak, oyundan men edecek faulleri, asla yapmamalarını defalarca öğretiyoruz. Çünkü bu fauller kimseyi memnun etmez.

Rakibin bir oyuncusu eksilirse bizde maç içersinde taktik değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizim takım için hiç avantajlı bir durum değil. Düşünün, rakip takımın skoru etkileyecek çok süratli, koşarken çok iyi paslar yapan, ayaklarına hâkim ummadığımız anlarda hızlı şutlar çeken bir oyuncusu var diyelim. Bu oyuncuyu herkes markaj edemez. Özellikle onun benzeri defansif bir oyuncumuzu o maçta oynatır o hızlı oyuncuyu engellemeye çalışırız. Eğer o rakip oyuncu oyundan herhangi bir şekilde çıktığında, benim oyuncu da oyundan düşmekte ve bende oyuncu değiştirmek durumunda kalıyorum. O zaman bütün dengeler değişiyor. Hafta içersinde yaptığımız taktik antrenmanlar ve maça çıkarken verilen taktikler hep boşa gidiyor. Tabiî ki bu durum her maç için geçerli değil. Ama bazen oluyor böyle şeyler.

Her şeye rağmen şunu unutmamalıyız.

Faulsüz futbol olmaz.

Sevgili sporseverler;

Sakın faul yapan rakip futbolculara kızmayın ne olur. O anda orada sen de olsan o faulü yapmak zorundasın.

Peşim hükümlü olmamalıyız. Herkes doğal olarak bir maçı kazanmak ister. Sen nasıl istiyorsan. İnanın bir maçta her takımın taraftarı aynı duygular içersindedir. Kırk bin kişilik bir stat da yarı yarıya taraftar var diyelim. Yirmi bin kırmızı takım, yirmi bin beyaz takım taraftarı var. Ama kırk bin kişide tek düşünce var. O da kendi takımının galip gelme arzusu.

Üzmeyelim birbirimizi. Hepimizin düşüncesi aynı çünkü.

Gelin hak eden kazansın diyelim.

Kazanmak için takımımızı destekleyelim.

Ve sahada ter döken tüm sporcuları alkışlayalım. Hiç sevmediğimiz takım bile olsa. Hiç sevmediğimiz bir ülke takımı bile olsa. Alkışlayın.

Bu büyüklük demektir. Bu ne kadar saygın bir taraftar olduğunuzu gösterir.

Bu, büyük bir onurdur.